Olsztyn gasi światło dla planety. Ratusz w ciemności podczas Godziny dla Ziemi

2026-03-27 21:29

W sobotę o 20:30 Olsztyn po raz kolejny dołączy do globalnej akcji Godzina dla Ziemi. Na godzinę zgaśnie oświetlenie ratusza, przypominając mieszkańcom, że nawet symboliczne gesty mogą być początkiem realnych zmian w trosce o środowisko.

Ratusz Olsztyn

i

Autor: Andrzej Brzozowski

W sobotę, 28 marca o godzinie 20:30, Olsztyn ponownie włączy się w globalną akcję „Godzina dla Ziemi”. W tym czasie zgaśnie oświetlenie ratusza – symboliczny gest, który ma przypominać o potrzebie ochrony środowiska i odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. 

Światło gaśnie, refleksja zostaje

„Godzina dla Ziemi” to inicjatywa organizowana przez WWF, która od lat jednoczy miliony ludzi na całym świecie. Jej idea jest prosta – na jedną godzinę wyłączyć światło, by zwrócić uwagę na kondycję naszej planety. W Olsztynie centralnym punktem akcji będzie ratusz, który pogrąży się w ciemności. To nie tylko symbol, ale także zaproszenie dla mieszkańców do zatrzymania się na chwilę i zastanowienia nad własnymi codziennymi wyborami – zużyciem energii, wody czy ograniczaniem odpadów. 

Lokalnie, ale z globalnym znaczeniem

Choć wydarzenie ma charakter symboliczny, jego znaczenie wykracza daleko poza jedną godzinę. Organizatorzy podkreślają, że chodzi przede wszystkim o budowanie świadomości i zmianę nawyków, które mogą realnie wpłynąć na środowisko. Olsztyn od lat aktywnie uczestniczy w tej inicjatywie, pokazując, że nawet lokalne działania mogą mieć globalny wymiar. Wspólne „zgaszenie światła” to znak solidarności z milionami ludzi na całym świecie, którzy w tym samym czasie podejmują podobny gest. 

Mieszkańcy też mogą się włączyć

Władze miasta zachęcają mieszkańców, by również przyłączyli się do akcji – wystarczy na godzinę wyłączyć światło w domu czy ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych. To prosty krok, który może stać się początkiem większych zmian w codziennym życiu. Choć „Godzina dla Ziemi” trwa tylko 60 minut, jej przesłanie jest długofalowe. To przypomnienie, że ochrona środowiska zaczyna się od małych decyzji podejmowanych każdego dnia. W sobotni wieczór Olsztyn znów na chwilę pogrąży się w ciemności – ale to właśnie ten moment ma rozświetlić świadomość mieszkańców i zachęcić do działania na rzecz planety.

