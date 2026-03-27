Olsztyn gasi światło dla planety. Ratusz w ciemności podczas Godziny dla Ziemi

Olsztyn gasi światło dla Ziemi. Symboliczny gest w trosce o planetę

W sobotę, 28 marca o godzinie 20:30, Olsztyn ponownie włączy się w globalną akcję „Godzina dla Ziemi”. W tym czasie zgaśnie oświetlenie ratusza – symboliczny gest, który ma przypominać o potrzebie ochrony środowiska i odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.

Światło gaśnie, refleksja zostaje

„Godzina dla Ziemi” to inicjatywa organizowana przez WWF, która od lat jednoczy miliony ludzi na całym świecie. Jej idea jest prosta – na jedną godzinę wyłączyć światło, by zwrócić uwagę na kondycję naszej planety. W Olsztynie centralnym punktem akcji będzie ratusz, który pogrąży się w ciemności. To nie tylko symbol, ale także zaproszenie dla mieszkańców do zatrzymania się na chwilę i zastanowienia nad własnymi codziennymi wyborami – zużyciem energii, wody czy ograniczaniem odpadów.

Lokalnie, ale z globalnym znaczeniem

Choć wydarzenie ma charakter symboliczny, jego znaczenie wykracza daleko poza jedną godzinę. Organizatorzy podkreślają, że chodzi przede wszystkim o budowanie świadomości i zmianę nawyków, które mogą realnie wpłynąć na środowisko. Olsztyn od lat aktywnie uczestniczy w tej inicjatywie, pokazując, że nawet lokalne działania mogą mieć globalny wymiar. Wspólne „zgaszenie światła” to znak solidarności z milionami ludzi na całym świecie, którzy w tym samym czasie podejmują podobny gest.

Mieszkańcy też mogą się włączyć

Władze miasta zachęcają mieszkańców, by również przyłączyli się do akcji – wystarczy na godzinę wyłączyć światło w domu czy ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych. To prosty krok, który może stać się początkiem większych zmian w codziennym życiu. Choć „Godzina dla Ziemi” trwa tylko 60 minut, jej przesłanie jest długofalowe. To przypomnienie, że ochrona środowiska zaczyna się od małych decyzji podejmowanych każdego dnia. W sobotni wieczór Olsztyn znów na chwilę pogrąży się w ciemności – ale to właśnie ten moment ma rozświetlić świadomość mieszkańców i zachęcić do działania na rzecz planety.