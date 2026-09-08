Olsztyn bliżej nowego szpitala klinicznego. UWM dostał zielone światło, a Uniwersytecki Szpital Kliniczny akredytację

Zielone światło dla szpitala klinicznego w Olsztynie

Przyszłość medycyny akademickiej, potrzeby zdrowotne mieszkańców Warmii i Mazur oraz przede wszystkim budowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie były najważniejszymi tematami poniedziałkowego spotkania przedstawicieli rządu, UWM i władz województwa. W rozmowach uczestniczyli m.in. minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski, rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski oraz dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM. Dla uczelni najważniejszy jest dalszy rozwój projektu budowy szpitala klinicznego. – Wszyscy jesteśmy absolutnie zgodni co do tego, że Olsztyn, Uniwersytet potrzebuje tego szpitala klinicznego i że należy go budować – podkreślił rektor UWM.

Minister zdrowia: szpital jest potrzebny

Jolanta Sobierańska-Grenda potwierdziła, że nowy szpital jest potrzebny w Olsztynie. Zastrzegła jednak, że tak duża inwestycja musi odpowiadać rzeczywistym potrzebom zdrowotnym mieszkańców i całego regionu. – Projektujemy ochronę zdrowia na pięć, dziesięć lat. To jest bardzo ważne, żebyśmy podchodzili do strategii ochrony zdrowia w taki sposób – mówiła minister. Władze resortu zwracają uwagę, że olsztyńskie szpitale leczą nie tylko mieszkańców miasta. Trafiają do nich pacjenci z całego województwa warmińsko-mazurskiego, a czasem także z regionów sąsiednich.

UWM ma dwa tygodnie na przygotowanie harmonogramu

Padła również konkretna deklaracja dotycząca dalszych prac. UWM ma w ciągu dwóch tygodni przygotować harmonogram działań związanych z budową szpitala. Kolejnym elementem ma być przygotowanie kosztorysu inwestycji. Dopiero wtedy będzie można rozmawiać o szczegółowym montażu finansowym. – Po przedstawieniu harmonogramu i kosztorysu budowy szpitala będziemy musieli się zastanowić, jaki montaż finansowy zaproponować w budowie tego szpitala, żeby on był przede wszystkim realny i żeby były te środki zagwarantowane – zapowiedziała minister zdrowia. Wśród możliwych źródeł finansowania wymieniane są m.in. Fundusz Medyczny oraz przyszła perspektywa finansowa Unii Europejskiej.

Dla UWM to ważny moment. Rektor uczelni mówi wprost o przełomie. – Dostaliśmy zielone światło, żeby ten harmonogram przygotować i dalej o tym rozmawiać. Oczywiście traktuję to jako bardzo poważny krok naprzód. Do tej pory takiej deklaracji jeszcze nie było – powiedział prof. Jerzy Przyborowski.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny z akredytacją ministra zdrowia

Podczas spotkania pojawił się także ważny sygnał dotyczący już funkcjonującego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Minister zdrowia przekazała placówce certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia. Dokument potwierdza, że szpital spełnia określone standardy dotyczące jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentami. – To naprawdę zasługuje na dzisiejsze uznanie i podkreślenie – mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda, gratulując władzom uczelni i dyrekcji szpitala.

169 standardów i ponad 94 procent w ocenie obsługi pacjenta

Proces akredytacyjny obejmował 14 obszarów funkcjonowania szpitala i 169 szczegółowych standardów. Oceniano m.in. organizację pracy, farmakologię, diagnostykę laboratoryjną oraz sposób obsługi i współpracy z pacjentem. W tym ostatnim obszarze olsztyński szpital uzyskał ponad 94 procent. Dyrektor USK dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM, podkreślał, że certyfikat jest ważnym potwierdzeniem pracy całego personelu. – To bardzo ważny dokument. Pozwala stwierdzić, że szpital akredytowany spełnia najwyższe normy w zakresie opieki zdrowotnej – zaznaczył dyrektor. Akredytacja nie jest przy tym formalnością wykonywaną raz na kilka lat. Placówka musi stale dostosowywać swoje funkcjonowanie do obowiązujących standardów.

Akredytacja oznacza także dodatkowe pieniądze

Certyfikat ma również bardzo konkretny wymiar finansowy. Szpitale posiadające akredytację mogą liczyć na wyższe finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, zależne od uzyskanego wyniku. W przypadku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie oznacza to ponad milion złotych dodatkowego przychodu rocznie z NFZ. To szczególnie istotne w kontekście planów dalszego rozwoju medycyny akademickiej na UWM.

POSŁUCHAJ: mówił dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie dr hab. Bogdan Włodarczyk