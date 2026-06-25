Biblioteka wychodzi do mieszkańców i turystów z wakacyjną ofertą

- Letnia Strefa Czytania to kolejny krok w realizacji idei biblioteki otwartej, dostępnej i obecnej w przestrzeni miasta. Chcemy wychodzić do czytelników, być bliżej mieszkańców i pokazywać, że biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania książek, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i twórczego spędzania czasu przez cały rok – mówią organizatorzy akcji.

Wydarzeniu będą towarzyszyć także aktywności zapowiadające wakacyjny Kreatywny Klub Czytelniczy – cykl wakacyjnych warsztatów manualnych organizowanych przez bibliotekę. Wśród propozycji znajdą się m.in. „Haftowane wariacje czytelnicze”, „Etnoczytanki” oraz „Książka na Breloku” – warto dziś wejść do biblioteki, by wziąć udział w przygotowanych atrakcjach. Uczestnicy będą mogli przekonać się, że literatura może inspirować nie tylko do czytania, ale również do tworzenia, odkrywania lokalnej kultury i rozwijania własnych pasji.

Letnia Strefa Czytania wpisuje się w ofertę działań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, która przez cały rok proponuje mieszkańcom wydarzenia literackie, edukacyjne, artystyczne i integracyjne dla różnych grup wiekowych.

Autor: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie / Materiały prasowe