Nowa propozycja bibliotekarzy. Letnia Strefa Czytania przed Starym Ratuszem w Olsztynie

Andrzej Brzozowski
2026-06-25 11:09

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zaprasza w czwartek (25 czerwca) w godzinach 12-15, na pierwszą odsłonę Letniej Strefy Czytania – nowego wydarzenia, które połączy relaks, literaturę i kreatywną aktywność. Przed budynkiem Starego Ratusza, od strony fontanny, pojawią się leżaki, na których będzie można odpocząć i posłuchać wybranych fragmentów książek oraz innych inspirujących tekstów czytanych przez bibliotekarki.

Zabytkowy budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie na tle błękitnego nieba, z napisem BIBLIOTEKA na fasadzie. Przed wejściem stoją rowery. Więcej o Letniej Strefie Czytania na naszym portalu.
Autor: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie/ Materiały prasowe

Biblioteka wychodzi do mieszkańców i turystów z wakacyjną ofertą

- Letnia Strefa Czytania to kolejny krok w realizacji idei biblioteki otwartej, dostępnej i obecnej w przestrzeni miasta. Chcemy wychodzić do czytelników, być bliżej mieszkańców i pokazywać, że biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania książek, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i twórczego spędzania czasu przez cały rok – mówią organizatorzy akcji.

Wydarzeniu będą towarzyszyć także aktywności zapowiadające wakacyjny Kreatywny Klub Czytelniczy – cykl wakacyjnych warsztatów manualnych organizowanych przez bibliotekę. Wśród propozycji znajdą się m.in. „Haftowane wariacje czytelnicze”, „Etnoczytanki” oraz „Książka na Breloku” – warto dziś wejść do biblioteki, by wziąć udział w przygotowanych atrakcjach. Uczestnicy będą mogli przekonać się, że literatura może inspirować nie tylko do czytania, ale również do tworzenia, odkrywania lokalnej kultury i rozwijania własnych pasji.

Letnia Strefa Czytania wpisuje się w ofertę działań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, która przez cały rok proponuje mieszkańcom wydarzenia literackie, edukacyjne, artystyczne i integracyjne dla różnych grup wiekowych.

Letnia Strefa Czytania w Olsztynie
Autor: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie / Materiały prasowe

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