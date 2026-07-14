Nie żyje jedna osoba, są ranni. Nocny dramat na DK58

Koszmarny wypadek miał miejsce na 61. kilometrze drogi krajowej nr 58, na fragmencie trasy łączącym Szczytno ze Starymi Kiełbonkami. To właśnie tam w nocy z poniedziałku na wtorek zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Skutki tego incydentu okazały się dramatyczne – życie straciła jedna osoba, a cztery kolejne wymagały natychmiastowej interwencji medycznej i zostały przetransportowane do placówek zdrowia.

Zaraz po tym tragicznym zdarzeniu droga w miejscowości Zielonka została zablokowana we wszystkich kierunkach. Pojawienie się licznych służb ratunkowych sprawiło, że kierowcy musieli uzbroić się w cierpliwość i korzystać z okolicznych objazdów.

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Koniec utrudnień na DK58. GDDKiA potwierdza przywrócenie ruchu

Obecnie sytuacja na warmińsko-mazurskiej trasie jest już opanowana. Według informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez Anitę Borowską, dyżurną z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, droga w rejonie miejscowości Zielonka na odcinku Szczytno – Stare Kiełbonki została całkowicie odblokowana. Ruch pojazdów odbywa się tam już bez żadnych przeszkód.

Zderzenie trzech aut na S7 pod Rychnowem. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Zdjęcia:

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