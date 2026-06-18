Mistrzostwa dla operatorów wózków widłowych to wydarzenie, w których kierowcy rywalizują w precyzji manewrowania i znajomości przepisów BHP. Najważniejszą, ogólnopolską imprezą są Mistrzostwa Operatorów Wózków Widłowych, które już po raz drugi odbyły się w centrum logistycznym FIEGE w Ameryce koło Olsztynka. Udział w nich wzięło ponad 30 osób z 11 przedsiębiorstw regionu. Reprezentowali różne branże, między innymi meblarską i spożywczą.

- Po zgłoszeniach do udziału w organizowanych przez nas mistrzostwach widać, że jest potrzeba takich spotkań i promowania kultury bezpieczeństwa – mówi Bartłomiej Zieliński, dyrektor centrum operacyjnego Olsztynek.

- Podczas rywalizacji operatorów było bardzo dużo emocji. Pierwsze miejsce zajęła ekipa z firmy Tymbark, drugie Ikea Wielbark, a trzecie przypadło nam – gospodarzom Fiege Ameryka. Dziękuję wszystkim uczestnikom i naszym partnerom za udział i zapraszamy za rok na trzecie mistrzostwa operatorów wózków widłowych. Obiecuję, że przygotujemy kolejne niespodzianki – dodaje Zieliński.

Hasłem tegorocznych Ogólnopolskich Mistrzostw Operatorów Wózków Widłowych w Ameryce koło Olsztynka było „Precyzja i Bezpieczeństwo”.

Posłuchaj: Ogólnopolskie Mistrzostwa Operatorów Wózków Widłowych 2026 - Ameryka koło Olsztynka. Relacja Andrzeja Brzozowskiego