Najlepsze restauracje włoskie w Olsztynie. TOP 10 na romantyczną kolację i rodzinny obiad

Najlepsze restauracje włoskie Olsztyn - LISTA
Poszukiwanie idealnego miejsca na romantyczną kolację, rodzinny obiad z pizzą i makaronem, czy spotkanie z przyjaciółmi w luźnej atmosferze to częsty dylemat. Włoska kuchnia, ze swoją różnorodnością smaków i przytulnym klimatem, niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Gdy przychodzi ochota na wyśmienite dania Półwyspu Apenińskiego, wielu zadaje sobie pytanie: gdzie znaleźć najlepszą restaurację włoską w Olsztynie? Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie miejsc, które wyróżniają się jakością serwowanych potraw, atmosferą oraz profesjonalną obsługą, aby ułatwić wybór tej jedynej, niezapomnianej restauracji.
- Restauracja Włoska Da Andrea
- Adres: Hugona Kołłątaja 15, 10-034 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Z ogromną przyjemnością wystawiam bardzo pozytywną opinię restauracji Da Andrea. Jestem niezwykle zadowolona z jakości obsługi. Zarówno podejścia do mnie jako gościa, jak i ogólnej kultury obsługi klientów.Byłam tam z przyjaciółmi i już od samego początku czuliśmy się bardzo zaopiekowani. Właściciel restauracji pozwolił nam wybrać niezwykle klimatyczne, ciepłe miejsce, pięknie wystrojone, w cudownym, przytulnym klimacie, który idealnie sprzyjał wspólnemu spędzaniu czasu.Zamówiłam udka z kurczaka i muszę przyznać, że porcja była idealna, wyśmienita, sycąca, ale jednocześnie nieprzytłaczająca. Dokładnie taka, po której człowiek jest najedzony, a nie przejedzony ani niedojedzony.Szczególne pochwały należą się obsłudze kelnerskiej oraz szefowi restauracji za wspaniałe podejście do gości. Jedzenie, smaki i atmosfera tu wszystko cudownie się ze sobą komponowało i tworzyło spójną, bardzo przyjemną całość.Ja i moi przyjaciele jesteśmy zachwyceni wizytą i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że na pewno jeszcze tam wrócimy. Zdecydowanie polecam!"
- L'orso
- Adres: Poprzeczna 13A, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Miejsce kawałek od centrum więc można byłoby napisać że lokal dla mieszkańców pobliskich bloków. Ale to się nie udało bo miejsce jest znane w całym Olsztynie (co najmniej). Niby pizza niby pasta więc standard ale w składnikach jest coś takiego że nie można odpuścić ostatnio kawałka mimo, że miejsca w brzuchu brak. Uznaje że każdy musi tej kuchni spróbować bo naprawdę warto."
- Da Alessandro Pizzeria e Cucina Italiana
- Adres: Bałtycka 47, 10-175 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Wybraliśmy się rodzina na pizze, lokal mały, klimatyczny. Obsługa miła, za barem słychać jak szef kuchni śpiewa po włosku. Całkiem sympatycznie. Pizza bardzo dobra, pełna dodatków, fajne smaki, świeże Zamówiliśmy pizze Margarita, Roma i capricciosa. Polecam. Napewo to nie była nasza jedyna wizyta."
- Drewno i Ogień
- Adres: Prosta 7/9, 10-028 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Poszedłem tam niedawno z rodziną, jestem tym miejscem pozytywnie zachwycony! Jedzenie pyszne i sycące, można spróbować też bardziej drogich i ekskluzywnych potraw, ale wszystko ma swoją cenę. Podana nam neapolitańska pizza była przygotowana jak trzeba, ciasto pełne i puszyste, ser kremowy, a sos pomidorowy był wilgotny i bogaty. Bazylią była świeża i aromatyczna, a obsługa przemiła i pomocna, pani Ola z obsługi wytłumaczyła nam nawet skąd się bierze taki brzeg na pizzy, mimo że było to w menu, zabrzmiało to o wiele bardziej autentycznie! Naprawdę zasługuje ona na podwyżkę! Klimat hotelu jest wspaniały, oddaje vibe włoskiej chatki. Wystrój tego miejsca to parę wzorów w jednym miejscu, bardzo kreatywne. Polecam odwiedzić, sam jeszcze pewnie nie raz to zrobię!"
- Restauracja Sirocco Olsztyn
- Adres: Prosta 3/4, 10-028 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wspaniałe jedzonko - niskie ukłony dla kucharki/kucharza Oczy i żołądek w pełni szczęścia Pani Kelnerka bardzo sympatyczna i uśmiechnięta Atmosfera domowa, aż nie chciało nam się wychodzić. Bardzo dziękujemy."
- Wiśniowy Piec
- Adres: Kołobrzeska 3, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Od samego wejścia w lokalu pięknie pachnie piecem do pizzy oraz włoskim jedzeniem. Przepyszna, świetnie wypieczona pizza serwowana z oliwami do wyboru. Polecam Salami Picante i Capriciosę. Grzeczna, szybka i sprawna obsługa. Bardzo w porządku ceny. Polecam!"
- Restauracja Przyjaciele Trattoria
- Adres: Kühna 29, 42-256 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Świetna lokalizacja,duży efektowny ogród,wnętrze urządzone gustownie w przyjemnej kolorystyce.Obsługa na wysokim poziomie,sprawna i pomocna ,gość ma odczucie ,że jest zaopiekowały .Przygotowane dania smaczne,wizualnie efektowne,dobrze doprawione.W sensie lokalizacji,jakości i wysokiego poziomu lokalu jest oazą kulinarną na gastronomicznej mapie Olsztyna."
- Patio 36. OLSZTYN
- Adres: Sielska 36D, 10-802 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Zacznijmy może od samego wejścia: pomimo pełnej sali kelnerka znalazła dla nas miejsce, miło i z uśmiechem- zaczyna się dobrzeSiadamy, szybkie podanie karty- jest co wybierać, wygląda pysznieZamówienie, czas oczekiwania krótki- pyszne dania lądują na naszym stoliku.Pizza nduja- klasyczna pyszność, wspaniałe ciasto, jakościowe składniki, kremowa delikatna burrata no i to lekkie dziabnięcie ostrości- jest cudownieMakaron - klasyka sama w sobie, przepyszne i dobrej jakości mięsko wołowe, makaron idealny, pesto świeże.Był jeszcze drink- cudo!Pyszna kawka :)Fajny klimacik, pomimo pełnej sali było komfortowo.Wrócimy ponownie :)"
- TRATTORIA Mamma Mía
- Adres: Wiśniowa 1A, 11-015 Olsztynek
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Przepyszne jedzenie. Jeśli ma się ochotę na makaron lub pizzę to idealne miejsce. My osobiście zamówiliśmy 3 rodzaje tagliatelle i przystawkę krewetki z grzankami. Wszystko rewelacyjne.Obsługa bardzo miła. Polecamy"
- Koszary Pizza & Pasta
- Adres: Gietkowska 10/d, 10-170 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Recenzja: Koszary Pizza & PastaW Walentynki mieliśmy zarezerwowany stolik na godzinę 16:00. Lokal był wypełniony po brzegi, co samo w sobie świadczy o jego popularności. Przy naszym stoliku goście z wcześniejszą rezerwacją jeszcze kończyli posiłek, dlatego zaproponowano nam inne miejsce. Na początku było więc trochę zamieszania, ale biorąc pod uwagę wyjątkowy dzień – przymykam na to oko.PrzystawkaNa start zamówiłem tatara. Mięso bardzo dobrze doprawione – w zasadzie wymagało jedynie odrobiny pieprzu. Z dodatków brakowało mi marynowanych grzybków. Nie do końca przekonało mnie też połączenie rukoli z parmezanem, choć rozumiem, że miały one nawiązywać do włoskich akcentów kuchni. Ja sugeruje zamiast rukoli np. marynowaną czerwoną cebulę w occie balsamicznym.ZupyŻona wybrała krem z pomidorów i była z niego w pełni zadowolona. Ja skusiłem się na zupę z owocami morza. Sam wywar/bulion był znakomity w smaku – głęboki i aromatyczny. Jeśli chodzi o dodatki, trafiłem na 3 mule, 1 krewetkę i 1 kawałek ryby… jak to się mówi: czuć było lekką „maliznę”. Mimo to całościowo zupa bardzo smaczna.Dania głównePizza z krewetkami była jak najbardziej poprawna – solidna, dobrze wypieczona, a piec robi tu swoją robotę.Żona zamówiła polędwiczki wieprzowe ze śliwką, zawijane w boczku, podane z kalafiorem i frytkami (danie z karty walentynkowej). Polędwiczki w porządku, frytki świetne. Kalafior natomiast zupełnie nie komponował się z resztą dania – to element koniecznie do poprawy.Obsługa i klimatPani kelnerka była bardzo miła i pomocna. Sam lokal ma duży potencjał – jest przestronnie, a w cieplejszych miesiącach dostępne są również miejsca na zewnątrz.PodsumowanieMimo drobnych niedociągnięć, Koszary Pizza & Pasta to miejsce warte polecenia. Dobra kuchnia, sympatyczna obsługa i przyjemna przestrzeń sprawiają, że chętnie zajrzę tu ponownie."