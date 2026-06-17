Na Mazurach drożej niż w Egipcie. Wakacyjne ceny w Polsce szaleją!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-17 17:42

Przez lata panowało przekonanie, że wakacje w Polsce są zdecydowanie tańsze niż wyjazd za granicę. Najnowsza analiza Rankomat.pl pokazuje jednak, że rzeczywistość wygląda inaczej. W niektórych popularnych kurortach nad polskim morzem czy na Mazurach ceny noclegów są porównywalne, a czasem nawet wyższe niż w Egipcie, Turcji czy na Sycylii.

Ile kosztują wakacyjne noclegi w 2026 roku? Mazury droższe niż Egipt

Lada moment rozpoczniemy oficjalnie okres wakacyjny, więc coraz więcej osób zastanawia się dokąd udać się na wymarzony urlop. Spora część społeczeństwa wybiera destynacje nie tylko pod kątem marzeń, ale również finansów. Choć mogłoby się wydawać, że najtaniej będzie zostać w Polsce, to najnowsza analiza portalu Rankomat.pl, która objęła ceny sześciu noclegów ze śniadaniem dla par oraz rodzin 2+2 w apartamentach i hotelach trzygwiazdkowych, wykazała zaskakujące fakty.

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Za granicą taniej niż w Polsce

W niektórych popularnych kurortach w Polsce ceny są porównywalne, a czasem nawet wyższe niż w Egipcie, Turcji czy na Sycylii. Szczególnie zaskakująco wypadają Mazury, gdzie koszt tygodniowego pobytu dla rodziny potrafi przewyższyć koszta w popularnych zagranicznych kurortach.

Mrągowo i Mikołajki wśród najdroższych kierunków

Najdroższe apartamenty w Polsce znaleziono właśnie na Mazurach. W Mrągowie para za sześć noclegów zapłaci 2421 zł, a rodzina 2+2 aż 4962 zł. Niewiele tańsze są Mikołajki, gdzie ceny wynoszą odpowiednio 2402 zł i 4914 zł.

Jeszcze większe różnice widać w hotelach trzygwiazdkowych. Rodzinny pobyt w Mikołajkach kosztuje 6266 zł, co jest najwyższą stawką w całym zestawieniu obejmującym zarówno polskie, jak i zagraniczne kierunki.

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Egipt tańszy niż wiele polskich kurortów

Najbardziej atrakcyjnym cenowo kierunkiem w zestawieniu okazał się Egipt. W nadmorskim Marsa Alam sześć noclegów w apartamencie kosztuje zaledwie 1165 zł dla pary oraz 2330 zł dla rodziny 2+2. Także hotele trzygwiazdkowe są tam znacznie tańsze niż w wielu polskich miejscowościach. Para zapłaci 1509 zł, a rodzina 3119 zł. Gdzie jeszcze będzie taniej niż w Polsce? Szczegóły w galerii zdjęć poniżej!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu spędzisz wakacje taniej niż w Polsce [LISTA]

Wakacje w Egipcie tańsze niż na Mazurach
Galeria zdjęć 5

Wakacje za granicą nie muszą być luksusem

Zestawienie pokazuje, że stereotyp o znacznie droższych wakacjach za granicą coraz częściej nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. W przypadku samych noclegów Egipt czy Turcja bywają tańsze niż polskie kurorty, a ceny na Sycylii czy Krecie często niewiele odbiegają od tych nad Bałtykiem lub na Mazurach.

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