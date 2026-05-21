Muzyczna Iskra 2026 już w czerwcu. Muzyka na żywo, regionalne smaki i Arek Braxton gwiazdą wydarzenia

Muzyczna Iskra 2026 – dwa dni muzyki i lokalnych atrakcji

„Muzyczna Iskra” to wydarzenie skierowane do wszystkich miłośników dobrej muzyki, lokalnych smaków i integracji mieszkańców. Organizatorzy zapowiadają dwa dni pełne koncertów, spotkań i atrakcji dla całych rodzin.W programie znajdą się między innymi:

muzyka na żywo,

regionalne jedzenie,

lokalni wystawcy żywności,

rękodzieło i produkty regionalne,

występy solistów i zespołów.

Wydarzenie ma promować lokalnych twórców, artystów i producentów, a jednocześnie stworzyć przestrzeń do wspólnego spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze.

Arek Braxton gościem specjalnym wydarzenia

Jednym z najważniejszych punktów tegorocznej edycji będzie występ Arka Braxtona, który pojawi się jako gość specjalny „Muzycznej Iskry”. Organizatorzy podkreślają, że koncert ma być wyjątkową atrakcją dla uczestników i muzycznym zwieńczeniem wydarzenia.

Organizatorzy zapraszają solistów, zespoły i sponsorów

Pierwszego dnia festiwalu punktem głównym programu będzie konkurs muzyczny dla dorosłych. Występy oceni zarówno jury, jak i publiczność. Trwają zgłoszenia dla solistów i zespołów, które chciałyby wystąpić podczas wydarzenia.

-Masz talent? Pokaż go światu! Nie czekaj – zgłoś się już dziś! Szczegóły i zapisy pod numerem 506 852 002 lub na e-mail [email protected] - informują organizatorki z Koła Gospodyń Wiejskich "Jarzębina" Cierzpięty.

Drugiego dnia odbędzie się koncert laureatów. Organizatorzy zachęcają lokalnych artystów do udziału i współtworzenia programu imprezy.Muzyczna Iskra 2026 – gdzie znaleźć informacje?Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz aktualności można znaleźć na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku:

