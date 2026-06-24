Miliony niezapłaconego podatku. Producent urządzeń przemysłowych musi dopłacić 5,3 mln zł

KAS ujawniła nieprawidłowości przy wypłacie dywidend

Kontrola przeprowadzona przez Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie wykazała nieprawidłowości w rozliczaniu podatku u źródła przez polską spółkę będącą producentem specjalistycznych urządzeń przemysłowych. Jak ustalili kontrolerzy, w latach 2020–2023 przedsiębiorstwo nie pobierało podatku u źródła od dywidend przekazywanych swojemu bezpośredniemu udziałowcowi z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Brytyjska spółka nie była rzeczywistym właścicielem środków

W toku postępowania ustalono, że brytyjska spółka pełniła jedynie rolę pośrednika i nie była rzeczywistym właścicielem otrzymywanych dochodów. Nie prowadziła faktycznej działalności gospodarczej, a całość otrzymanych środków przekazywała do podmiotu z siedzibą w Szwecji. Analiza przeprowadzona przez KAS wykazała również, że szwedzka spółka nie wykorzystywała otrzymanych pieniędzy do prowadzenia działalności operacyjnej ani ich nie reinwestowała.

Wspólna kontrola i wykup akcji jednego ze wspólników

Z ustaleń wynika, że wszystkie podmioty uczestniczące w strukturze pozostawały pod kontrolą tych samych osób fizycznych będących rezydentami podatkowymi Szwecji. Ostatecznie środki pochodzące z dywidend zostały przeznaczone na wykup akcji jednego ze wspólników. Zdaniem organów skarbowych zastosowana konstrukcja pozwoliła uniknąć poboru należnego zryczałtowanego podatku od wypłacanych dywidend, który byłby należny przy ich bezpośrednim przekazaniu szwedzkim rezydentom podatkowym.

Ponad 5,4 mln zł uszczuplenia podatku

Łączna kwota uszczuplenia podatku u źródła za lata 2020–2023 została oszacowana na 5,4 mln zł.Po zakończeniu kontroli spółka zaakceptowała ustalenia organów skarbowych, złożyła korekty rozliczeń za lata 2020, 2022 i 2023 oraz wpłaciła zaległy podatek w wysokości 3,5 mln zł. Dodatkowo uiściła odsetki od zaległości, które wyniosły 1,8 mln zł.

POSŁUCHAJ: mówi Marta Rosiak z olsztyńskiej Izby Administarcji Skarbowej