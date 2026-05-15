Mazury ze stałym nadzorem pogody. MOPR uruchomił nowoczesny system monitoringu na Wielkich Jeziorach Mazurskich

Nowoczesne stacje pogodowe na Mazurach

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe uruchomiło nowoczesny system monitorowania pogody na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Profesjonalne urządzenia zostały zamontowane na pięciu stacjach ratowniczych MOPR i już teraz dostarczają aktualnych danych pogodowych dostępnych bezpłatnie w internecie.

System pozwala na bieżąco śledzić między innymi:

temperaturę powietrza,

siłę i kierunek wiatru,

ciśnienie atmosferyczne,

aktualne warunki pogodowe,

prognozę na najbliższe 4 dni.

Jak podkreślają ratownicy, to rozwiązanie ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo osób wypoczywających nad mazurskimi jeziorami.

Gdzie znajdują się stacje pogodowe MOPR?

Obecnie urządzenia działają na pięciu stacjach ratowniczych rozmieszczonych na szlaku WJM – od północy po południe Mazur:

Ruska Wieś,

Skłodowo,

Giżycko,

Mikołajki,

Pisz Łupki.

W najbliższych dniach uruchomiona zostanie także kolejna stacja monitorująca warunki pogodowe nad jeziorem Śniardwy – największym akwenem w Polsce.

Profesjonalny sprzęt dla bezpieczeństwa żeglarzy

Na każdej stacji zamontowano wysokiej klasy urządzenia pomiarowe Garni 2055 Arcus. Sprzęt umożliwia bardzo dokładny pomiar warunków atmosferycznych i przekazuje kompleksowe dane w czasie rzeczywistym. – Jako Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podchodzimy profesjonalnie do ratownictwa wodnego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich – podkreśla Jarosław Sroka, prezes MOPR. Ratownicy przypominają, że sprawdzenie pogody przed wypłynięciem na wodę powinno być podstawowym elementem przygotowania do rejsu czy wypoczynku nad jeziorem.

Pogodę na Mazurach można sprawdzić za darmo online

MOPR udostępnił wszystkim zainteresowanym darmowy dostęp do danych pogodowych ze swoich stacji. Aktualne odczyty oraz prognozy można śledzić w internecie na platformie Weathercloud. Żeglarze i turyści mogą dzięki temu szybko sprawdzić warunki na konkretnych jeziorach jeszcze przed wypłynięciem lub zaplanowaniem trasy.

MOPR apeluje: „Pływajcie z głową”

Ratownicy przypominają, że pogoda na Mazurach potrafi zmieniać się bardzo dynamicznie, a silny wiatr i nagłe burze są częstą przyczyną niebezpiecznych sytuacji na wodzie. Dlatego przed każdym wypłynięciem warto: sprawdzić aktualne warunki pogodowe, obserwować komunikaty ratowników, mieć na pokładzie kamizelki ratunkowe, dostosować trasę do warunków atmosferycznych. – Pływajcie z głową i bądźcie bezpieczni – apelują ratownicy MOPR.

POSŁUCHAJ: prezes MOPR-u Jarosław Sroka, rozmawiała Anita Zalewska

