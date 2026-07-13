Mazury: biblioteka w Kosewie bezpłatnie wypożycza bojki asekuracyjne. To pomysł na bezpieczne wakacje nad jeziorem

Biblioteka w Kosewie wypożycza bojki asekuracyjne za darmo

Nietypowa, ale bardzo potrzebna inicjatywa pojawiła się w Kosewie na Mazurach. Miejscowa biblioteka umożliwia bezpłatne wypożyczanie bojek asekuracyjnych wszystkim zainteresowanym — zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym region. Sołectwo dysponuje 20 bojkami, które wcześniej wykorzystywano podczas zajęć uczniów nad jeziorem. Teraz sprzęt jest dostępny dla każdego, kto chce bezpieczniej pływać lub wypoczywać nad wodą. – Zależy nam na tym, by nikt u nas nie utonął – podkreśla sołtys Kosewa Izabela Świąć.

Bojkę można wypożyczyć na kilka dni, a nawet na całe wakacje

Bojki są wydawane w godzinach pracy biblioteki. Jak informuje sołtys, można je wypożyczyć na krótki pobyt, kilka dni, a nawet na całe wakacje. Wypożyczenie jest całkowicie bezpłatne.To rozwiązanie szczególnie przydatne dla osób, które przyjeżdżają na Mazury tylko na urlop i nie posiadają własnego sprzętu asekuracyjnego.

Dlaczego bojka asekuracyjna jest ważna?

Bojka asekuracyjna pomaga utrzymać się na wodzie i daje możliwość odpoczynku podczas dłuższego pływania. Może okazać się bardzo pomocna w sytuacjach kryzysowych, takich jak nagły skurcz mięśni czy utrata sił. Sołtys Kosewa przyznaje, że sama często pływa w mazurskich jeziorach i wielokrotnie przekonała się o skuteczności takiego zabezpieczenia. – Dzięki bojce można podczas długiego pływania odpocząć. Koleżankę bojka wspomogła podczas skurczu w wodzie. To naprawdę przydatny sprzęt podnoszący bezpieczeństwo – mówi Izabela Świąć. Dodaje również, że często spotyka osoby znajdujące się daleko od brzegu bez jakiegokolwiek zabezpieczenia.

Statystyki utonięć są alarmujące

Inicjatywa z Kosewa pojawia się w czasie, gdy statystyki dotyczące utonięć w Polsce są niepokojące. Według danych policji od 1 czerwca utonęło już 79 osób. Najwięcej tragicznych zdarzeń miało miejsce w czerwcu — 65 przypadków. Szczególnie dramatyczny był 28 czerwca, kiedy w całym kraju utonęło 18 osób. Od początku lipca policja odnotowała kolejnych 14 utonięć. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby. W większości były to dorosłe osoby, głównie mężczyźni. Wśród ofiar znalazło się również 15 nieletnich. W 58 przypadkach jako przyczynę wskazano alkohol. W sezonie wakacyjnym, gdy nad mazurskie jeziora przyjeżdżają tysiące osób, każda inicjatywa ograniczająca ryzyko utonięć ma szczególne znaczenie. Kosewo pokazuje, że biblioteka może pełnić nie tylko funkcję kulturalną, ale również ważną rolę w trosce o bezpieczeństwo lokalnej społeczności i odwiedzających region turystów.

POSŁUCHAJ: mówi sołtys Kosewa Izabela Świąć

POSŁUCHAJ: mówi TomaSz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji