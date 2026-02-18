Najgorętsze rytmy rozpaliły zimowy Olsztyn. Za nami festiwal Lilla Weekend 2026 [ZDJĘCIA, AUDIO]

Lilla Weekend 2026 - Valentine edition

Miniony weekend (13–15 lutego 2026) w Olsztynie należał do wszystkich miłośników tańca latynoamerykańskiego i pozytywnej, energetycznej atmosfery. W Olsztynie, w przestrzeniach Hotelu Omega odbyła się już 7. edycja Lilla Weekendu, czyli znanego festiwalu salsa, bachaty, kizomby i innych rytmów, który przyciągnął setki uczestników z całej Polski i zagranicy.

Lilla Salsa Academy Festival - Intensywne trzy dni tańca

Festiwal był prawdziwym maratonem tanecznym: przez trzy dni uczestnicy szkoli­li się na warsztatach prowadzonych przez znakomitych instruktorów z całego świata, a wieczory zamieniały się w niekończące się imprezy na parkiecie. 50 godzin zajęć poprowadziło 30 topowych instruktorów z kraju i ze świata. Organizatorzy zadbali o różnorodność stylów – od energetycznej salsy kubańskiej, przez precyzyjną salsę On2, po zmysłową bachatę oraz rytmiczną kizombę – co sprawiło, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, niezależnie od poziomu zaawansowania.

Bachata Social Competition

Nie zabrakło również okazji do rywalizacji i pokazów – w ramach festiwalu po raz pierwszy odbył się konkurs Bachata Social Competition, podczas którego tancerze mierzyli się w emocjonujących rundach przed profesjonalnym jury. Zmagania oceniali znakomici instruktorzy: Antoni & Belen, Daniel & Monika oraz Oleg & Klaudia. Lilla Weekend Festival - Atmosfera, która zostaje z nami

To, co wyróżniało Lilla Weekend Festival, to atmosfera wspólnoty i pasji. Uczestnicy często podkreślali, że to nie tylko seria warsztatów, ale także miejsce spotkań starych i nowych znajomych, dzielenia się doświadczeniem oraz wspólnej radości z muzyki i tańca. Wieczorne imprezy przyciągały tłumy na parkiet, a emocje sięgały zenitu podczas niesamowitych pokazów. Wielu uczestników podkreślało, że tegoroczna edycja była największą w historii festiwalu – zarówno pod względem organizacyjnym, jak i artystycznym.Lilla Weekend Festival 2026 okazał się wydarzeniem pełnym pasji, emocji i tańca, które na długo zapadnie w pamięć uczestnikom. Wydarzenie odbyło się z eskowym wsparciem - posłuchaj, jak było!

***PODCAST ESKA OLSZTYN*** POLECAMY POSŁUCHAĆ

POSŁUCHAJ: Lilla Weekend 2026 w Olsztynie