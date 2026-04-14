Kolorowe kamienie z Warmii i Mazur pojawią się w Krakowie. Niezwykła akcja promocyjna portu lotniczego

650 kamieni, każdy inny

Od 18 kwietnia w przestrzeni Krakowa zacznie pojawiać się łącznie 650 wyjątkowych kamieni. Każdy z nich jest ręcznie malowany i niepowtarzalny. Jak podkreśla rzecznik prasowy lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach, Dariusz Naworski, akcja potrwa do końca maja, a kolejne kamienie będą systematycznie wykładane w różnych częściach miasta.

QR kody prowadzą do nagród

Na każdym kamieniu znajduje się kod QR, który po zeskanowaniu przekierowuje do specjalnych ofert przygotowanych przez partnerów akcji. Wśród nich są rabaty na noclegi, usługi gastronomiczne oraz atrakcje turystyczne w regionie Warmii i Mazur. Zdobyte w ten sposób zniżki będzie można wykorzystać aż do końca 2026 roku.

Promocja regionu poprzez sztukę

Kamienie pełnią nie tylko funkcję promocyjną, ale także estetyczną. Każdy z nich ozdobiony jest widokiem charakterystycznych miejsc regionu. Można na nich zobaczyć m.in. bazylikę w Gietrzwałdzie czy panoramę Barczewa. W inicjatywę zaangażowało się kilkanaście samorządów, w tym Frombork, Giżycko, Szczytno oraz gmina Olsztyn.

Zachęta do latania zamiast długiej podróży

Celem akcji jest promocja połączeń lotniczych między Krakowem a Szymanami. Organizatorzy chcą przekonać mieszkańców południowej Polski, że podróż na Warmię i Mazury nie musi oznaczać wielogodzinnej jazdy samochodem. Połączenie lotnicze między tymi regionami funkcjonuje od początku działalności lotniska i cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie loty realizowane są dwa razy w tygodniu, a średnie obłożenie w sezonie letnim sięga około 90 procent.

Gra miejska z turystycznym finałem

Akcja z kamieniami wpisuje się w trend angażujących kampanii promocyjnych, które łączą elementy zabawy z odkrywaniem nowych miejsc. Dla mieszkańców Krakowa to okazja do udziału w miejskiej grze, a jednocześnie szansa na zaplanowanie wypoczynku w jednym z najbardziej malowniczych regionów Polski.

i Autor: Port Lotniczy Olsztyn-Mazury/ Materiały prasowe