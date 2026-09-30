KAS przejęła 80 tys. papierosów i blisko tonę tytoniu. Towar wart miliony miał trafić na rynek

materiały prasowe
aka
2026-09-30 15:09

80 tysięcy nielegalnych papierosów i aż 963 kilogramy tytoniu do palenia – to efekt działań funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej na Warmii i Mazurach. Towar ukryty był w samochodzie dostawczym oraz na posesji w powiecie nidzickim. Gdyby trafił do sprzedaży, Skarb Państwa mógłby stracić blisko 1,8 mln zł.

Papierosy ukryte w kartonach

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie skontrolowali samochód dostawczy. W środku znaleźli 80 tysięcy sztuk papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Towar był zapakowany w szare kartony typu „pizza”. Na tym jednak kontrola się nie zakończyła.

Blisko tona tytoniu na posesji

Mundurowi przeszukali również posesję w powiecie nidzickim, powiązaną z kierowcą samochodu. Tam odkryli 48 worków z tytoniem do palenia o łącznej wadze 963 kilogramów. Na miejscu zabezpieczono także krajalnicę do tytoniu oraz elektroniczną wagę. Znalezione urządzenia mogły służyć do przygotowywania tytoniu do dalszej dystrybucji.

Państwo mogło stracić 1,8 mln zł

Według szacunków KAS wprowadzenie zabezpieczonych wyrobów do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w wysokości blisko 1,8 miliona złotych. Mężczyzna związany z przewozem i przechowywaniem towaru został zatrzymany. Prokurator zastosował wobec niego dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Sprawą zajmują się służby.

POSŁUCHAJ: mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
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