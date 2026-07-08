Halo! Koniec rekrutacji na UWM coraz bliżej!

Nie przegapcie swojej szansy. Rejestracja na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie trwa do 13 lipca – więc czasu jest coraz mniej.

Nie strzelaj w ciemno

Doskonale wiemy, jak stresujący potrafi być czas po zakończonej maturze. Niektórzy mogą mieć już swój plan na przyszłość, ale z pewnością część z Was wciąż się nad tym zastanawia. Pamiętajcie jednak, żeby w życiu próbować wszystkiego, a studiowanie jest zdecydowanie jedną z tych rzeczy, która nie może Was ominąć. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest mnóstwo kierunków, na których możecie się rozwijać. Ekonomia, dziennikarstwo, fizjoterapia, gastronomia, kryminologia, muzyka… jest z czego wybierać. Wszystkie informacje o kierunkach znajdziecie na naszej stronie rekrutacyjnej.

IRK czeka – Idź Rozwalić Konkurencję

Zastanawiacie się, jak zarejestrować się na studia? Najpierw załóżcie konto na stronie irk.uwm.edu.pl i kliknijcie w wybrany przez siebie kierunek. Strona poprowadzi Was przez kolejne etapy. Ale żebyście czuli się jeszcze pewniej i nie pominęli żadnego kroku, możecie skorzystać z poradnika jak poruszać się po systemie IRK. Znajdziecie tam wszystkie informacje opisane krok po kroku, które przeprowadzą Was przez cały proces rejestracji.

Infolinia – Twoje koło ratunkowe

Jeśli macie dodatkowe pytania o rekrutację możecie skontaktować się z uczelnią przez system IRK lub infolinię rekrutacyjną. Działa ona od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. Możecie dzwonić pod numer 89 524 50 80 lub wysłać maila na adres [email protected].

Zerknijcie do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – być może tam znajdziecie to czego szukacie.