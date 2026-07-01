Olsztyn Gaming Series 2026 po raz kolejny pokazał, że świat gamingu potrafi jednoczyć ludzi i dostarczać ogrom emocji. W programie wydarzenia znalazły się finały turniejów esportowych rozgrywane na głównej scenie, spotkania Meet & Greet z popularnymi twórcami internetowymi i streamerami, w tym dobrze znanego w świecie polskiego e-sportu: Jarosława „pashaBiceps” Jarząbkowskiego, a także panele dyskusyjne, sesje pytań i odpowiedzi, quizy oraz konkursy z nagrodami.

Na odwiedzających czekała również rozbudowana strefa darmowego grania z dziesiątkami stanowisk gamingowych, gdzie można było wypróbować różnorodne tytuły. Miłośnicy klasyki buszowali w strefie retro, prezentującej kultowe gry i vintage sprzęt komputerowy. Nie zabrakło także stoisk partnerów i wystawców z nowinkami technologicznymi oraz wyjątkowymi gadżetami.

Olsztyn Gaming Series to nie tylko okazja do rywalizacji i poznania najnowszych trendów w świecie gier, ale także miejsce integracji lokalnej społeczności oraz wymiany doświadczeń między pasjonatami gamingu.

Jeśli chcecie poczuć atmosferę tego wyjątkowego wydarzenia i usłyszeć, co o imprezie mówią uczestnicy, organizatorzy oraz pashaBiceps, zapraszamy do wysłuchania przygotowanej relacji dźwiękowej.

Impreza wspierana przez radio Eska, a na wydarzeniu z mikrofonem była Natalia Lisewska.

Posłuchaj: Olsztyn Gaming Series 2026 – relacja Radia Eska