Giżycko będzie żyło rapem. Mazury Hip Hop Festiwal REBORN [LINE-UP]

Mazury Hip Hop Festiwal - Giżycko szykuje się na muzyczne oblężenie

Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem REBORN. Organizatorzy stawiają na odświeżoną formułę, mocniejszy line-up i jeszcze większe doświadczenie festiwalowe, zachowując jednocześnie wszystko to, za co uczestnicy pokochali Giżycko – wyjątkową atmosferę, bliskość jezior, wakacyjny klimat Mazur i niepowtarzalną scenerię koncertów organizowanych w zabytkowej Twierdzy Boyen.

Ścisła czołówka polskiego rapu

Na scenie pojawią się artyści reprezentujący praktycznie wszystkie najważniejsze nurty współczesnego polskiego hip-hopu.

Publiczność usłyszy między innymi: Bedoesa 2115, PRO8L3M, Jan-Rapowanie, Malika Montanę, Aviego, Guziora, Kukona, Young Igiego, ReTo, Kaza Bałagane oraz wielu innych wykonawców, którzy od lat wyznaczają kierunek rozwoju rodzimej sceny. Dzięki temu przez trzy dni Giżycko ponownie stanie się letnią stolicą polskiego rapu, przyciągając fanów z każdego zakątka kraju.

Więcej niż festiwal

Mazury Hip Hop Festiwal od początku wyróżniał się charakterystycznym miejscem koncertów. Twierdza Boyen daje wydarzeniu niepowtarzalną oprawę. Zabytkowe fortyfikacje, mazurskie krajobrazy i koncerty trwające do późnych godzin nocnych tworzą klimat, który od lat pozostaje znakiem rozpoznawczym imprezy.

Na uczestników czekać będą również strefy gastronomiczne, pole namiotowe oraz liczne atrakcje towarzyszące. Dzięki temu Mazury Hip Hop Festiwal jest miejscem, w którym muzyka staje się częścią kilkudniowego festiwalowego doświadczenia.

Mazury Hip Hop Festiwal REBORN odbędzie się w dniach 16–18 lipca 2026 roku w Twierdzy Boyen w Giżycku – letniej stolicy Mazur.

Partnerem wydarzenia jest Radio Eska.

Autor: Mazury Hip Hop Festiwal Giżycko/ Materiały prasowe