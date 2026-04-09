Flight Eco Center na lotnisku Olsztyn-Mazury. 150 nowych miejsc pracy i inwestycja za ponad 100 mln zł krok bliżej

Lotnisko Olsztyn-Mazury przyspiesza. Rekordowy wzrost pasażerów

Początek 2026 roku przyniósł wyraźne ożywienie na lotnisku w Szymanach. W pierwszym kwartale obsłużono 25 022 pasażerów – to aż o blisko 90 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To jeden z najlepszych wyników w historii portu dla tego okresu.Od końca marca obowiązuje letni rozkład lotów. Pasażerowie mogą korzystać z bezpośrednich połączeń do Krakowa, Londynu Stansted, Düsseldorf-Weeze oraz Dortmundu. Szczególnie popularny kierunek niemiecki zyskał dodatkowe rejsy – teraz realizowany jest trzy razy w tygodniu.

Flight Eco Center – zielona rewolucja w lotnictwie i pierwsze centrum recyclingu w kraju

Równolegle z rozwojem ruchu pasażerskiego lotnisko stawia na nowoczesne inwestycje. Kluczowym projektem jest Flight Eco Center – przedsięwzięcie wpisujące się w ideę zielonego lotnictwa i gospodarki obiegu zamkniętego. Pierwsze w Polsce centrum recyklingu statków powietrznych powstaje na Mazurach. Na terenie lotniska w Szymanach powstanie infrastruktura umożliwiająca demontaż samolotów i odzysku materiałów. Założenie jest ambitne – ponowne wykorzystanie ponad 90 proc. materiałów. To rozwiązanie odpowiada na rosnącą potrzebę bardziej odpowiedzialnego zarządzania zasobami w branży lotniczej. Jest już przetarg na budowę hali.

- Czekamy na zgłoszenia firm gotowych zrealizować tą inwestycję. Jesienią spodziewamy się wbicia pierwszej łopaty pod budowę hali, a 18 miesięcy później, pod koniec 2027 projekt powinien być gotowy i powinniśmy uruchomić pierwsze w kraju centrum recyclingu dla samolotów, które wycofywane są z użytkowania - mówi Wiktor Wójcik, Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., operatora Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Inwestycja za ponad 100 mln zł z unijnym wsparciem

Projekt Flight Eco Center został uznany za strategiczny dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Jego wartość przekracza 100 mln zł netto, a niemal połowa środków pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027. Za operacyjną realizację odpowiada AMS Poland z grupy Poente Technical. W ramach inwestycji planowana jest budowa hali demontażu statków powietrznych o powierzchni ponad 8 tys. m², wyposażonej w trzy stanowiska robocze.

150 nowych miejsc pracy i szansa dla młodych

Flight Eco Center to nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim impuls dla lokalnego rynku pracy. Projekt zakłada utworzenie około 150 wyspecjalizowanych i dobrze płatnych stanowisk. Nowe miejsca pracy będą związane z nowoczesnymi usługami lotniczymi, co daje szczególną szansę młodym mieszkańcom regionu na rozwój kariery bez konieczności wyjazdu do większych ośrodków.Jak podkreślają władze portu, inwestycja jest częścią szerszej strategii rozwoju. Lotnisko chce uniezależniać się od samego ruchu pasażerskiego, rozwijając działalność okołolotniskową.Budowa Flight Eco Center to krok w stronę dywersyfikacji przychodów i zwiększenia odporności na zmiany rynkowe w branży lotniczej.

Mazury na mapie nowoczesnego lotnictwa

W roku swojego 10-lecia Port Lotniczy Olsztyn-Mazury pokazuje, że może być czymś więcej niż regionalnym lotniskiem. Łącząc transport, przemysł i zieloną transformację, staje się przykładem nowoczesnego podejścia do rozwoju. Flight Eco Center to dowód na to, że innowacyjne i przyszłościowe projekty mogą powstawać także poza największymi metropoliami – z realnym wpływem na gospodarkę regionu i przyszłość europejskiego lotnictwa.

***POSŁUCHAJ PODCASTU***

POSŁUCHAJ: z Wiktore Wójcikiem, Prezesem Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury rozmawia Anita Zalewska