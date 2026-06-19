Feelharmonia nad Jeziorem Wulpińskim. Symfoniczne hity Maanamu!

Andrzej Brzozowski
materiały prasowe
2026-06-19 11:44

Feelharmonia nad Jeziorem – już po raz 6! Nad jeziorem Wulpińskim w sobotę (20 czerwca) wybrzmią symfoniczne hity Maanamu. Solistami będą Ramona Rey oraz Damian Ukeje. W Majdach gościnnie z piosenkami Kory wystąpi też Maciej Zakościelny. Początek wydarzenia o godzinie 17.

Plakat Feelharmonii nad Jeziorem z datą 20.06.2026 w Majdach. Grafika przedstawia orkiestrę z bliska, z dłonią grającą na skrzypcach na pierwszym planie, oraz wizerunki artystów: Ramony Rey, Damiana Ukeje, Macieja Zakościelnego i Piotra Sułkowskiego, a także całej orkiestry. Koncert Maanamu i Kory z artystami orkiestry w Majdach, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Gmina Stawiguda/ Materiały prasowe

„Feelharmonia nad Jeziorem” w malowniczej scenerii Jeziora Wulpińskiego.

Tegoroczne spotkanie rozpoczną utalentowane dzieci z gminy Stawiguda oraz uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach. Następnie na scenie wystąpi Aga Symołon z Zespołem.

Finał koncertu zapowiada się niezwykle emocjonująco. Na scenie wystąpią soliści Ramona Rey i Damian Ukeje. Towarzyszyć im będą Artyści Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pod batutą Piotra Sułkowskiego, dyrektora Opery Krakowskiej. Gościnnie wystąpi Blanka Magun zwyciężczyni Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „O! Maanam”. Gościem specjalnym koncertu będzie Maciej Zakościelny.

- W tym roku usłyszymy największe przeboje zespołu Maanam i Kory w wyjątkowych aranżacjach Tomasza Szymusia oraz Pawła Steczka, przygotowanych specjalnie na potrzeby naszego koncertu - mówi Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda.

- Koncert ma szczególny wymiar artystyczny i emocjonalny. Kora – ikona polskiej sceny muzycznej – przez wiele lat była związana z Majdami, gdzie spędzała czas w swoim domu letniskowym. Miejsce to stanowi ważny element jej biografii oraz historii zespołu Maanam. Zabierzcie dobry humor, zaproście rodzinę i znajomych. Do zobaczenia nad Jeziorem Wulpińskim! – dodaje Michał Kontraktowicz.

Patronat medialny: Radio Eska Olsztyn

Organizatorzy: Gmina Stawiguda oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie.

Feelharmonia nad Jeziorem 2026 [PROGRAM] 

  • 17.00 – Rozpoczęcie
  • 17.10 – występ dzieci i młodzieży z Gminy Stawiguda oraz z Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach
  • 18.20 – koncert Aga Symołon z zespołem
  • 19.45 – UROCZYSTE OTWARCIE
  • 20.00 – Koncert finałowy, którego solistami będą Ramona Rey i Damian Ukeje.

Gościnnie wystąpi Blanka Magun zwyciężczyni Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „O! Maanam”. Gościem specjalnym koncertu będzie Maciej Zakościelny. Usłyszymy utwory z repertuaru zespołu Mannam i Kory w aranżacji Tomasza Szymusia oraz Pawła Steczka. Towarzyszyć im będą Artyści Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pod batutą Piotra Sułkowskiego, dyrektora Opery Krakowskiej.

Feelharmonia nad Jeziorem 2026
Autor: Gmina Stawiguda/ Materiały prasowe Feelharmonia nad Jeziorem 2026
Olsztyn Radio ESKA Google News
Jak dobrze znasz piosenki Kory Jackowskiej? QUIZ dla fanów Maanamu
Pytanie 1 z 8
W piosence „To tylko tango” Kora śpiewa: „Podaję Ci rękę, ty mówisz że mało. Podaję Ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję Ci serce, oddaję Ci ciało. Ty czekasz i mówisz...”

Polecany artykuł:

Niecodzienne zawody w Ameryce. Mistrzostwa Operatorów Wózków Widłowych
Trzeci bieg cyklu Trail!ON Stawiguda 2025/26
Galeria zdjęć 100