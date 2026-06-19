„Feelharmonia nad Jeziorem” w malowniczej scenerii Jeziora Wulpińskiego.

Tegoroczne spotkanie rozpoczną utalentowane dzieci z gminy Stawiguda oraz uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach. Następnie na scenie wystąpi Aga Symołon z Zespołem.

Finał koncertu zapowiada się niezwykle emocjonująco. Na scenie wystąpią soliści Ramona Rey i Damian Ukeje. Towarzyszyć im będą Artyści Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pod batutą Piotra Sułkowskiego, dyrektora Opery Krakowskiej. Gościnnie wystąpi Blanka Magun zwyciężczyni Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „O! Maanam”. Gościem specjalnym koncertu będzie Maciej Zakościelny.

- W tym roku usłyszymy największe przeboje zespołu Maanam i Kory w wyjątkowych aranżacjach Tomasza Szymusia oraz Pawła Steczka, przygotowanych specjalnie na potrzeby naszego koncertu - mówi Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda.

- Koncert ma szczególny wymiar artystyczny i emocjonalny. Kora – ikona polskiej sceny muzycznej – przez wiele lat była związana z Majdami, gdzie spędzała czas w swoim domu letniskowym. Miejsce to stanowi ważny element jej biografii oraz historii zespołu Maanam. Zabierzcie dobry humor, zaproście rodzinę i znajomych. Do zobaczenia nad Jeziorem Wulpińskim! – dodaje Michał Kontraktowicz.

Patronat medialny: Radio Eska Olsztyn

Organizatorzy: Gmina Stawiguda oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie.

Feelharmonia nad Jeziorem 2026 [PROGRAM]

17.00 – Rozpoczęcie

17.10 – występ dzieci i młodzieży z Gminy Stawiguda oraz z Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach

18.20 – koncert Aga Symołon z zespołem

19.45 – UROCZYSTE OTWARCIE

20.00 – Koncert finałowy, którego solistami będą Ramona Rey i Damian Ukeje.

Gościnnie wystąpi Blanka Magun zwyciężczyni Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „O! Maanam”. Gościem specjalnym koncertu będzie Maciej Zakościelny. Usłyszymy utwory z repertuaru zespołu Mannam i Kory w aranżacji Tomasza Szymusia oraz Pawła Steczka. Towarzyszyć im będą Artyści Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pod batutą Piotra Sułkowskiego, dyrektora Opery Krakowskiej.

Autor: Gmina Stawiguda/ Materiały prasowe Feelharmonia nad Jeziorem 2026

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