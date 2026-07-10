Ewakuacja w Ornecie. Mieszkańcy musieli opuścić domy

Anna Kuca
2026-07-10 11:14

Podczas nocnej interwencji w budynku wielorodzinnym przy ul. Warmińskiej, policjanci znaleźli urządzenia wybuchowe pochodzenia wojskowego z czasów wojennych. To spowodowało konieczność ewakuacji kilkudziesięciu osób mieszkających w pobliżu. Na miejscu działają służby.

Radiowóz z włączoną sygnalizacją świetlną. O ewakuacji mieszkańców w Ornecie przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Anna Kisiel/Super Express zdjęcie ilustracyjne

W Ornecie przy ulicy Warmińskiej 13 trwają działania policjantów, którzy w wyniku przeprowadzonej dziś w nocy interwencji w jednym z mieszkań, ujawnili w pomieszczeniach gospodarczych przy budynku - urządzenia wybuchowe pochodzenia wojskowego z czasów wojennych. W te działania zaangażowani są strażacy PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz OSP w Ornecie i Lubominie, a także SPKP w Olsztynie. Na czas działań, z uwagi na bezpieczeństwo w promieniu 150 metrów ewakuowano mieszkańców, którym zapewniono tymczasowe schronienie - relacjonuje oficer prasowa policji w Lidzbarku Warmińskim - Beata Szydłowska.

Ewakuowano mieszkańców 24 gospodarstw, które znajdują się najbliżej znaleziska. Służby, proszą, by nie zbliżać się do miejsca działań, dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu działań.

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