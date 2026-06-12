Dramat w przedszkolu w Bartoszycach. Poparzona dziewczynka trafiła do szpitala

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
2026-06-12 9:21

Do niepokojącego zdarzenia doszło w jednym z prywatnych przedszkoli w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie). W poniedziałek, 8 czerwca, kilkuletnia dziewczynka doznała poparzeń i wymagała pilnej pomocy medycznej. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają teraz policjanci.

Szpital dziecięcy w Olsztynie
Autor: WSSD w Olsztynie/ Materiały prasowe Koniec rozbudowy szpitala dziecięcego w Olsztynie. Remont trwał 3 lata.
  • Kilkuletnia dziewczynka została poparzona na terenie prywatnego przedszkola w Bartoszycach i trafiła do szpitala.
  • Matka dziecka zawiadomiła policję, wskazując na możliwość narażenia córki na utratę zdrowia lub życia.
  • Śledczy sprawdzają, czy doszło do zaniedbań. Według wstępnych ustaleń dziecko mogło oblać się gorącą herbatą.

Dziewczynka trafiła do dwóch szpitali

Poszkodowane dziecko najpierw przewieziono do Szpitala Miejskiego, a następnie do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Z ustaleń wynika, że dziewczynka nadal przebywa pod opieką lekarzy.

W czwartek matka dziecka zgłosiła sprawę w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie. W zawiadomieniu wskazała, że jej córka została poparzona i mogła zostać narażona na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Policja prowadzi pilne czynności

Funkcjonariusze podjęli działania w trybie art. 308 Kodeksu postępowania karnego. Oznacza to, że mogą zabezpieczać dowody i wykonywać niezbędne czynności jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania.

- Czynności wykonuje policja bez naszego udziału - powiedział Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Jak ustaliliśmy, dziś śledczy mają przesłuchać świadków oraz przeprowadzić oględziny. Będą wyjaśniać, jak doszło do poparzenia, kto opiekował się dzieckiem w chwili zdarzenia i czy nie doszło do zaniedbań.

Gorąca herbata przyczyną dramatu?

Według wstępnych ustaleń obrażenia mogły powstać po oblaniu dziewczynki wrzącą herbatą. Na razie nie wiadomo jednak, jak poważne są poparzenia i jakie mogą być ich długofalowe skutki. Sprawa jest na bardzo wczesnym etapie. Redakcji nie udało się uzyskać stanowiska przedszkola. Mimo prób kontaktu telefon placówki pozostawał bez odpowiedzi.

Polecany artykuł:

Żenujące sceny w przedszkolu. Rodzice przyszli po dziecko, przyjechała policja

Polecany artykuł:

Dramat dzieci w żłobku. Pracownica nie wytrzymała. Wszystko się nagrało!
Koniec śledztwa ws.śmierci trzylatka, który zadławił się w przedszkolu