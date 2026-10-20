Tragedia pod Elblągiem. 15-latek na hulajnodze nie żyje [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-20 20:32

W miejscowości Władysławowo w powiecie elbląskim doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Nastoletni chłopak jadący na hulajnodze elektrycznej zderzył się z autem osobowym. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że życia nastolatka nie udało się uratować mimo reanimacji.

Do śmiertelnego zdarzenia doszło na jednej z lokalnych dróg w miejscowości Władysławowo niedaleko Elbląga. Nastoletni chłopak podróżował hulajnogą elektryczną, kiedy z nieznanych jeszcze przyczyn zderzył się z samochodem marki Opel. Za kierownicą osobówki siedział 39-letni mężczyzna.

Funkcjonariusze z elbląskiej komendy poinformowali, że młody kierujący jednośladem posiadał kask ochronny. Zaraz po zderzeniu służby ratunkowe rozpoczęły walkę o życie 15-latka. Niestety, obrażenia okazały się na tyle rozległe, że chłopca ostatecznie nie udało się uratować.

Badanie alkomatem wykazało, że 39-latek kierujący oplem był całkowicie trzeźwy. Obecnie na miejscu tragedii pracują śledczy, których zadaniem jest dokładne zrekonstruowanie przebiegu tego dramatycznego zdarzenia. Wiadomo, że odcinek, na którym doszło do wypadku, to boczna trasa o zazwyczaj niewielkim natężeniu ruchu.

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