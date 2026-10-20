Tragedia pod Elblągiem. 15-latek na hulajnodze nie żyje [ZDJĘCIA]

Do śmiertelnego zdarzenia doszło na jednej z lokalnych dróg w miejscowości Władysławowo niedaleko Elbląga. Nastoletni chłopak podróżował hulajnogą elektryczną, kiedy z nieznanych jeszcze przyczyn zderzył się z samochodem marki Opel. Za kierownicą osobówki siedział 39-letni mężczyzna.

Funkcjonariusze z elbląskiej komendy poinformowali, że młody kierujący jednośladem posiadał kask ochronny. Zaraz po zderzeniu służby ratunkowe rozpoczęły walkę o życie 15-latka. Niestety, obrażenia okazały się na tyle rozległe, że chłopca ostatecznie nie udało się uratować.

Badanie alkomatem wykazało, że 39-latek kierujący oplem był całkowicie trzeźwy. Obecnie na miejscu tragedii pracują śledczy, których zadaniem jest dokładne zrekonstruowanie przebiegu tego dramatycznego zdarzenia. Wiadomo, że odcinek, na którym doszło do wypadku, to boczna trasa o zazwyczaj niewielkim natężeniu ruchu.