Plaża Miejska i okolice Placu Juranda już od piątkowego popołudnia tętniły życiem. Na scenie jako pierwsi pojawili się Żuki, a następnie publiczność przeniosła się w muzyczną podróż za sprawą Orkiestry Akademickiej UWM z koncertem „Retro po Polsku”. Później było już tylko głośniej – scenę przejęła Łydka Grubasa, a wieczór zwieńczył energetyczny koncert O.S.T.R.

W sobotę wystąpili Felivers, Lordofon i KULT, a w niedzielę Karpiu, Poparzeni Kawą Trzy, Zalia oraz Tribbs.

W piątek, nie zabrakło także wszystkiego, co kojarzy się z miejskim świętem. Były strefy gastronomiczne, rodzinne atrakcje, wesołe miasteczko i mnóstwo okazji do złapania wakacyjnego klimatu. Jednym słowem – jeśli ktoś przyszedł tylko „na chwilę”, istniała spora szansa, że wrócił do domu dopiero wtedy, gdy z głośników wybrzmiały ostatnie dźwięki koncertu.

Jedno jest pewne – w Szczytnie znów potwierdzono, że Dni i Noce potrafią być równie długie, co niezapomniane.

Zapraszamy do odsłuchania eskowej relacji wydarzenia!

Posłuchaj: Eska Summer City. Dni i Noce Szczytna 2026. Z burmistrzem Szczytna Stefanem Ochmanem rozmawia Oskar Biedrzyński

Posłuchaj: Eska Summer City. Dni i Noce Szczytna 2026. Z Łydką Grubasa rozmawia Oskar Biedrzyński

Posłuchaj: Eska Summer City - Dni i Noce Szczytna 2026