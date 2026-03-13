Jazda na lodzie w rytm muzyki!

To będzie ostatnia w tym sezonie okazja, aby poczuć wyjątkową atmosferę Disco Lodowiska przy Hali Urania. Kolorowe światła, muzyka na żywo i jazda na łyżwach w klubowym klimacie sprawią, że to będzie idealne zakończenie zimy - zapowiadają organizatorzy.

Za muzykę odpowiada będzie VDJ MJX. Jazdę przy klubowych bitach zaplanowano w sobotę 14 marca w godzinach 16:00 – 20:00. Uwaga: To będzie ostatni dzień funkcjonowania w tym sezonie zimowym lodowiska przy Hali Urania.

Cennik:

- Wejście normalne – 20 zł / 45 min

- Wejście ulgowe – 15 zł / 45 min

- Wypożyczenie łyżew (normalne) – 20 zł / 45 min

- Wypożyczenie łyżew (ulgowe) – 15 zł / 45 min

Disco Lodowisko jest wliczone w cenę standardowego wejścia na lodowisko.

Disco Lodowisko poleca Radio Eska!

