Andrzej Brzozowski
2026-03-13 12:47

Zimę w Olsztynie pożegnamy na parkiecie… a właściwie na lodzie! W sobotę (14 marca)„Disco Lodowisko” przy Hali Urania. Czeka na Was taneczna muzyka, kolorowe światła i masa pozytywnej energii na lodzie. Start o godzinie 16-tej - eska poleca!

Jazda na lodzie w rytm muzyki!

To będzie ostatnia w tym sezonie okazja, aby poczuć wyjątkową atmosferę Disco Lodowiska przy Hali Urania. Kolorowe światła, muzyka na żywo i jazda na łyżwach w klubowym klimacie sprawią, że to będzie idealne zakończenie zimy - zapowiadają organizatorzy.

Za muzykę odpowiada będzie VDJ MJX. Jazdę przy klubowych bitach zaplanowano w sobotę 14 marca w godzinach 16:00 – 20:00. Uwaga: To będzie ostatni dzień funkcjonowania w tym sezonie zimowym lodowiska przy Hali Urania.

Cennik:

- Wejście normalne – 20 zł / 45 min

- Wejście ulgowe – 15 zł / 45 min

- Wypożyczenie łyżew (normalne) – 20 zł / 45 min

- Wypożyczenie łyżew (ulgowe) – 15 zł / 45 min

Disco Lodowisko jest wliczone w cenę standardowego wejścia na lodowisko.

Disco Lodowisko - Hala Urania Olsztyn

Autor: Hala Urania/ Materiały prasowe
