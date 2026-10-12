Ciało 16-latki na terenie szkoły! Jest oświadczenie prokuratury

Tragedia w Olsztynie. W internacie znaleziono martwą 16-latkę. Są wyniki sekcji zwłok

Do tej zagadkowej tragedii doszło w internacie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie. W czwartek rano, 8 października, znaleziono tam ciało 16-letniej uczennicy. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach zmarła dziewczyna. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Jak informuje Radio Olsztyn, śledczy przeprowadzili już sekcję zwłok nastolatki. Jej wyniki przekazał w poniedziałek, 12 października, prokurator Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Śmierć 16-latki w internacie. Co wykazała sekcja zwłok?

Przeprowadzone badanie nie wykazało obrażeń, które mogłyby świadczyć o tym, że wobec dziewczyny zastosowano przemoc. Prokuratura nie ma obecnie podstaw, by podejrzewać, że do śmierci uczennicy przyczyniła się inna osoba.

„Sekcja została przeprowadzona. Nie wykazała żadnych obrażeń ani mechanizmów wskazujących na przemoc” – poinformował prokurator Daniel Brodowski.

Nie udało się jednak ustalić bezpośredniej przyczyny zgonu 16-latki. Dlatego konieczne są kolejne badania.

Podczas sekcji pobrano materiał do analiz toksykologicznych. Ich wyniki mogą pomóc wyjaśnić, co doprowadziło do śmierci uczennicy. Według Radia Olsztyn będą one znane za kilka tygodni.

Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii. Będą przesłuchania

Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy podkreślają jednak, że jest to na razie wstępna kwalifikacja prawna, która nie oznacza, że ktoś doprowadził do tragedii.

W najbliższych tygodniach policja i prokuratura będą prowadzić kolejne czynności, przede wszystkim przesłuchiwać świadków. Mają one pomóc odtworzyć wydarzenia poprzedzające śmierć nastolatki.

Na ostateczne ustalenie przyczyny zgonu trzeba jeszcze poczekać. Śledztwo trwa.

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