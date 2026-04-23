CBŚP rozbiło mafię odpadową na północy Polski. 16 osób zatrzymanych – nielegalne składowiska mogły zagrażać mieszkańcom

Nielegalny biznes odpadami działał od miesięcy

Śledczy ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała co najmniej od 2025 roku. Jej członkowie zajmowali się transportem oraz składowaniem odpadów – głównie popiołów dennych i lotnych – z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zamiast trafiać do legalnych instalacji utylizacyjnych, odpady były porzucane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, co mogło prowadzić do skażenia środowiska.

Skoordynowana akcja służb

We wtorek funkcjonariusze Centralne Biuro Śledcze Policji, przy wsparciu Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, przeprowadzili skoordynowaną operację. W działaniach uczestniczyły również: Inspekcja Transportu Drogowego, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska z Olsztyn i Bydgoszcz. Ich zadaniem było zapewnienie wsparcia technicznego i kontrola transportów.Kto został zatrzymany? Wśród 16 zatrzymanych znajdują się: właściciele firm produkujących beton, kierowcy transportujący odpady, pracownik biurowy odpowiedzialny za dokumentację, odbiorcy końcowi, w tym kierownik budowy. Według ustaleń śledczych, odpady miały być legalnie utylizowane, jednak w rzeczywistości trafiały na tereny budów i inne nieprzystosowane miejsca.

Możliwe areszty i poważne zarzuty

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, gdzie usłyszeli zarzuty. Wobec dwóch osób skierowano już wnioski o tymczasowe aresztowanie.Sprawa ma charakter rozwojowy – niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Zagrożenie dla środowiska i mieszkańców

Nielegalne składowanie odpadów to nie tylko przestępstwo gospodarcze, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Tego typu działania mogą prowadzić do:skażenia gleby i wód gruntowych, emisji toksycznych substancji, długotrwałych strat dla lokalnych społeczności.Walczące z przestępczością środowiskową służby podkreślają, że zwalczanie nielegalnego obrotu odpadami pozostaje jednym z ich priorytetów. Podobne akcje mogą być kontynuowane w kolejnych regionach Polski.