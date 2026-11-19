• Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił wcześniejsze rozstrzygnięcie o warunkowym umorzeniu sprawy.

• Badanie wykazało u byłego starosty blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

• Samorządowiec został ukarany grzywną w wysokości 5400 zł oraz trzyletnim zakazem kierowania pojazdami.

• Oskarżony musi również wpłacić 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

• Orzeczenie sądu drugiej instancji jest już prawomocne.

Były starosta lidzbarski Dariusz I. zatrzymany w centrum Olsztyna

Do zatrzymania doszło w sobotni poranek, 28 lutego, w samym sercu Olsztyna na ulicy Szrajbera. Funkcjonariusze policji skontrolowali tam auto, za którego kierownicą siedział Dariusz I. Przeprowadzone testy wykazały w litrze wydychanego przez niego powietrza 0,48 oraz 0,47 mg alkoholu, co daje wynik zbliżony do jednego promila. Urzędujący wówczas starosta przekonywał mundurowych, że chciał tylko przestawić samochód, którym według naszych ustaleń była służbowa Skoda. Później sąd zwrócił uwagę, że mężczyzna sam nie umiał logicznie wytłumaczyć powodów swojego zachowania.

Gdy sprawa wyszła na jaw, związany z Koalicją Obywatelską Dariusz I. wystosował przeprosiny, a w marcu złożył rezygnację ze stanowiska starosty. Wrześniowe orzeczenie Sądu Rejonowego w Olsztynie okazało się dla niego wyjątkowo łaskawe i dawało mu drugą szansę. Sąd zdecydował o warunkowym umorzeniu postępowania na dwuletni okres próby, nakładając jednocześnie roczny zakaz prowadzenia aut oraz obowiązek wpłaty 10 tys. zł na fundusz wspierający pokrzywdzonych. Sędzia uznał ten wybryk za jednorazowy incydent i wziął pod uwagę dotychczasową postawę życiową oskarżonego.

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Sąd Okręgowy w Olsztynie zaostrza wyrok dla byłego starosty

Śledczy nie zgodzili się z tym rozstrzygnięciem i wnieśli apelację, która przyniosła oczekiwany przez nich skutek. Sąd drugiej instancji uznał jednoznacznie, że zarówno wina kierowcy, jak i społeczna szkodliwość jego czynu były znaczne. Ilość alkoholu w organizmie oskarżonego prawie dwa razy przekroczyła przecież dopuszczalny prawem próg nietrzeźwości. Ponadto samorządowiec jechał przez ścisłe centrum miasta, gdzie nawet w sobotni poranek przemieszcza się wielu pieszych oraz innych kierowców, czym wywołał realne niebezpieczeństwo na drodze.

„To nie była boczna droga, to było ścisłe centrum miasta, a kierowca miał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu, to dużo” – mówi prokurator Piotr Podgórski.

W sądzie odwoławczym na nic zdały się pozytywne opinie o oskarżonym oraz jego czysta kartoteka. „Od takich osób po prostu więcej się wymaga” – zaznaczono w trakcie wygłaszania ustnego uzasadnienia wyroku. Sąd zwrócił uwagę, że osoba pełniąca funkcję samorządowca ma obowiązek dawać innym odpowiedni przykład. Dodatkowo mężczyzna nie znajdował się w żadnej przymusowej sytuacji, która wymagałaby od niego pilnego kierowania pojazdem, a sam zamiar przestawienia samochodu nie stanowił żadnego usprawiedliwienia.

Ostatecznie sprawa zakończyła się wymierzeniem 5400 zł grzywny, nałożeniem trzyletniego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi oraz nakazem wpłaty 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Decyzja ta jest już prawomocna. Oznacza to, że warunkowe umorzenie zastąpiono wyrokiem skazującym, a czas zakazu prowadzenia aut wzrósł trzykrotnie.

Były starosta po wyjściu z sali rozpraw odmówił komentarza w sprawie nowego orzeczenia. Choć we wrześniu nieposzlakowana opinia pozwoliła mu uniknąć skazania, to zaledwie dwa miesiące później prawomocna decyzja sądu ostatecznie zamknęła tę możliwość. Samorządowiec stracił prawo jazdy na trzy lata i usłyszał wyrok skazujący, którego tak bardzo próbował uniknąć. Wymiar sprawiedliwości dał tym samym wyraźny znak, że pełnienie funkcji publicznej nie gwarantuje łagodniejszego traktowania, lecz wymaga świecenia przykładem, a dotychczasowe zasługi okazały się w tym przypadku niewystarczające.