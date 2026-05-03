BMW uderzyło w drzewo. 16-latek nie żyje. Kierowca pijany i z zakazem

Dramat na DW650 w stronę Kętrzyna

Auto uderzyło w przydrożne drzewo podczas manewru wyprzedzania

W szpitalu zmarł 16-letni chłopiec

Sprawca wydmuchał ponad 1,5 promila

Kierujący miał orzeczony zakaz prowadzenia aut

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na trasie wojewódzkiej numer 650, tuż za miejscowością Stawki (woj. warmińsko-mazurskie). Według wstępnych raportów policji, 45-latek kierujący osobowym BMW w trakcie wyprzedzania innych uczestników ruchu nie dostosował prędkości do panujących warunków. Zbyt szybka jazda sprawiła, że mężczyzna całkowicie stracił panowanie nad maszyną. Pojazd zjechał na lewy pas i z ogromnym impetem wbił się czołowo w przydrożne drzewo.

Śmierć 16-latka po wypadku na Mazurach

We wraku znajdowały się trzy poważnie ranne osoby. Oprócz 45-letniego kierowcy, pojazdem podróżowała 39-letnia kobieta oraz 16-letni chłopak. Ratownicy zdecydowali o pilnym wezwaniu śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które zabrały kierującego i nastolatka do specjalistycznej placówki w Olsztynie. Z kolei poszkodowana pasażerka trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kętrzynie. W niedzielę 3 maja olsztyńska Komenda Wojewódzka Policji przekazała tragiczne wieści. Pomimo heroicznych i wielogodzinnych starań medyków, życia 16-latka nie udało się uratować.

Pijany kierowca BMW miał sądowy zakaz

Ustalenia śledczych z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie obnażyły przerażającą prawdę o sprawcy zdarzenia. Okazało się, że 45-latek pod żadnym pozorem nie powinien w ogóle znaleźć się na drodze jako kierujący.

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna objęty był aktywnym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów, a w przeszłości karano go już za jazdę na podwójnym gazie i regularne łamanie przepisów ruchu drogowego. Ponadto w momencie tragedii był pijany – policyjny alkomat wykazał w jego organizmie ponad 1,5 promila.

Teraz 45-latek stanie przed sądem. Mężczyzna odpowie nie tylko za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, ale również za rażące złamanie prawomocnego zakazu nałożonego przez wymiar sprawiedliwości oraz ponowne kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.