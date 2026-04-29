Majówka 2026 na Warmii i Mazurach. Policjanci ruszają z kontrolami na drogach i wodach, strażacy apelują

2026-04-29 15:32

Wzmożone kontrole na drogach i patrole na jeziorach – służby z regionu Warmii i Mazur są gotowe na majówkę 2026. Policja i strażacy zapowiadają intensywne działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo tysiącom mieszkańców i turystów.

Więcej patroli na drogach podczas majówki, wodniacy już na jeziorach

Policjanci ruchu drogowego będą kontrolować prędkość, trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów. Działania na drogach rozpoczną się w czwartek (30 kwietnia) i potrwają do poniedziałku (4 maja) włącznie.

- Majówka to jak co roku tradycyjnie okres wzmożonej pracy dla policjantów, szczególnie na Warmii i Mazurach.  To też czas wzmożonej pracy na wodach, nie tylko na drogach. Pamiętajmy, że szlak wodny to też droga i tu również obowiązują nas pewne przepisy, zasady bezpieczeństwa.  I nad tym będą czuwać policjanci, policyjni wodniacy, którzy właśnie w maju zaczynają ten okres służb na wodach, który potrwa do końca września. - Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.- Policjanci na pewno będą sprawdzać to, jakimi pojazdami poruszają się osoby, korzystające z wodnej rekreacji, czy mają do tego odpowiednie uprawnienia, czy sprzęt, którym się poruszają, jest odpowiednio wyposażony. No i też trzeźwość sterników oraz będą reagować w każdym przypadku stwierdzenia jakichś nieprawidłowości złamanych przepisów, jeżeli chodzi o poruszanie się po wodach.

W tym roku 75 specjalistycznie przeszkolonych policyjnych wodniaków na Warmii i Mazurach będzie pełnić służby na wodach, do korzystania mają w tym celu 32 łódki. Ponadto służby będą też pełnione na terenach obszarach przywodnych, tam z wykorzystaniem choćby kładów  i ze wsparciem też innych służb, czy to straży pożarnej, czy służby leśnej, czy straż miejskich im innych.

Wspólne działania służb w regionie

Susza w Polsce przybiera na sile, a leśnicy ostrzegają przed ekstremalnym ryzykiem pożarowym, określając ściółkę jako „suchą jak kartka papieru”. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna w okresie długiego weekendu majowego.

-W związku z tym, że obecna pogoda, warunki atmosferyczne, mamy mało opadów i w lasach panuje wysokie stopnie zagrożenia pożarowego, należy tutaj ściśle przestrzegać przepisów. Trzeba pamiętać, że w odległości mniejszej niż 100 metrów o tej granicy lasu nie wolno rozpalać ognisk, nie wolno wypalać roślinności, wyroby tytoniowe palimy w miejscach do tego przeznaczonych.  Jeżeli już wybieramy się do lasu, to warto sprawdzić, jaki panuje w danym momencie stopień zagrożenia pożarowego. Wchodząc do lasów, poruszajmy się po szlakach ścieżkach  wyznaczonych, a jeśli zauważymy zarzewie ognia - natychmiast reagujmy, mówi Adam Rybicki, rzecznik olsztyńskich strażaków.

