Biegną, aż na trasie pozostanie jeden zawodnik

Backyard Ultra Warmia to unikalny i ekstremalny format ultramaratonu typu „Last One Standing”, który zyskał renomę najlepszego biegu tego rodzaju w Polsce. Zadaniem uczestników jest pokonanie trasy liczącej ponad 7 kilometrów, biegnącej ścieżką Zazdrość. Trzeba to zrobić jak najwięcej razy. Każde okrążenie startuje o pełnej godzinie. Rywalizacja trwa do momentu, gdy na starcie pojawi się tylko jeden zawodnik, który samotnie pokona ostatnią pętlę, zwycięży i zdobędzie upragniony tytuł The Last One Standing.

- Rywalizacja startuje w piątek 20 marca, o godz. 8:00 na Polanie Kielarskiej w gminie Stawiguda – mówi Grzegorz Baran z fundacji Warneland, organizatora wydarzenia.

- Na starcie pojawi się ponad 60 zawodników, którzy będą chcieli sprawdzić swoją formę w tym trudnym wyzwaniu. Czwarta edycja Backyard Ultra Warmia - Riders of The Silver Moon jest oficjalnym wydarzeniem rangi Silver Ticket w międzynarodowym rankingu Backyard Ultra i stanowi kwalifikację do Reprezentacji Polski. Udział w naszym biegu otwiera drzwi do udziału w prestiżowych Indywidualnych Mistrzostw Świata Big Dogs Backyard Ultra w Tennessee, które stanowią cel i marzenie każdego ambitnego "backyardera" - dodaje Grzegorz Baran.

Organizatorzy zapowiadają, że jak co roku zawodnicy mogą spodziewać się długich i zimnych nocy, rozgrzewającego ogniska oraz klimatycznego wyzwania warmińskiego lasu. Bieg okrąża jezioro Kielarskie, a linia startu i mety znajduje się na Leśnym Parkingu nad jeziorem. Trasa składa się w większości z leśnych ścieżek i dróg gruntowych, z niewielkimi odcinkami asfaltowymi i obejmuje około 100 metrów przewyższenia na pętlę.

***PODCAST ESKA OLSZTYN*** POLECAMY POSŁUCHAĆ

Posłuchaj: 4. edycja BackYard Ultra Warmia. Z Grzegorzem Baranem z fundacji Warneland, organizatora wydarzenia rozmawia Andrzej Brzozowski.

BackYard Ultra Warmia - Tym warto się pochwalić!

2023: Bartosz Fudali #41 okrążeń (ówczesny Rekord Polski); Asysta: Paweł Pszczółkowski #40 okrążeń.

Bartosz Fudali #41 okrążeń (ówczesny Rekord Polski); Asysta: Paweł Pszczółkowski #40 okrążeń. 2024: Łukasz Wróbel #70 okrążeń (najwyższy wynik zanotowany w Polsce); Asysta: Tomasz Cygański #69 okrążeń.

Łukasz Wróbel #70 okrążeń (najwyższy wynik zanotowany w Polsce); Asysta: Tomasz Cygański #69 okrążeń. 2025: Tomasz Cygański #46 okrążeń; Asysta: Piotr Szymański #45 okrążeń. Izabela Białousz #35 okrążeń – drugi najlepszy wynik kobiecy w historii polskiego backyard ultra.

67

BackYard Ultra Warmia 2026 – Riders of The Silver Moon

Program Imprezy

Czwartek, 19.03.2026 – Polana Kielarska

15:00 – 22:00 – rozkładanie Miasteczka Biegowego, namiotów Zawodników i odbiór pakietów startowych

Piątek, 20.03.2026 – Polana Kielarska

06:00 – 7:30 – odbiór pakietów startowych

– odbiór pakietów startowych 7:30 – obowiązkowa odprawa dla Zawodników i Supportów

– obowiązkowa odprawa dla Zawodników i Supportów 08:00 – start biegu

– start biegu ??:?? – Koniec biegu i dekoracja zwycięzcy

Start każdej z pętli następuje o pełnej godzinie zegarowej. Limit czasowy na ukończenie pętli wynosi 60 minut.

BackYard Ultra Warmia 2026 – Riders of The Silver Moon poleca Radio Eska.

Potrafisz się zdrowo odżywiać? Zaznacz to, co jest zdrowsze Pytanie 1 z 10 Co jest zdrowsze: chleb pszenny czy żytni? Pszenny Żytni Następne pytanie