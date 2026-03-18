Bakterie coli w wodociągu w Olecko. Zakaz używania wody dla mieszkańców i okolicznych miejscowości

Groźne bakterie w wodociągu

Badania przeprowadzone przez sanepid wykazały obecność bakterii z grupy coli w miejskim wodociągu. Na jednym z ujęć przy ulicy Wojska Polskiego stwierdzono aż 85 jednostek bakterii na litr wody. To poziom, który całkowicie dyskwalifikuje wodę jako bezpieczną do użytku.W związku z tym władze miasta wydały jednoznaczny komunikat: wody nie wolno pić, używać do przygotowywania posiłków, mycia naczyń ani nawet do celów higienicznych.

Zakaz korzystania z wody i zamknięte szkoły

Zanieczyszczenie dotknęło nie tylko mieszkańców Olecko, ale także około czterdziestu okolicznych miejscowości. Skala problemu wymusiła szybkie działania prewencyjne.Do piątku odwołano zajęcia w szkołach podstawowych m.in. w Olecku, Judzikach, Babkach Oleckich i Gąskach. Decyzja ma na celu ograniczenie ryzyka kontaktu dzieci z potencjalnie niebezpieczną wodą.

Awaryjne dostawy wody dla mieszkańców

W odpowiedzi na kryzys uruchomiono mobilne punkty poboru wody. Jeden z nich działa na Placu Wolności, kolejne pojawiły się m.in. przy szpitalu oraz na ulicy Środkowej.Jak poinformował burmistrz Karol Sobczak, obecnie funkcjonuje około 25 punktów dystrybucji wody, które są regularnie uzupełniane z bezpiecznych ujęć spoza skażonej sieci.Szczególną pomoc przewidziano dla osób starszych i niepełnosprawnych. Mogą one zgłaszać zapotrzebowanie na wodę pod numerem alarmowym 570 330 111 – woda zostanie im dostarczona bezpośrednio do domów.

Sytuacja kryzysowa i działania władz

W mieście działa gminny zespół zarządzania kryzysowego, który koordynuje wszystkie działania. Burmistrz przyznał, że informacja o skażeniu dotarła do niego stosunkowo późno, co mogło wpłynąć na tempo reakcji. – Dla bezpieczeństwa mieszkańców podjęliśmy decyzję o całkowitym wstrzymaniu korzystania z wody do czasu wyjaśnienia sytuacji – podkreślił.

Kluczowe 72 godziny

Obecnie najważniejsze są wyniki kolejnych badań, które mają być znane w ciągu 72 godzin. To one zdecydują o dalszych krokach i ewentualnym przywróceniu dostaw bezpiecznej wody.Do tego czasu mieszkańcy muszą polegać wyłącznie na wodzie dostarczanej przez służby.

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku informuje, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu Olecko, zarządzanego przez Prezesa PWiK Sp. z o.o., 19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17 NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI I DO CELÓW GOSPODARCZYCH ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, tj.: Liczba bakterii grupy coli – 85 jtk/100 ml (dopuszczalne 0 jtk/100 ml); Liczba Escherichia coli – 85 jtk/100 ml (dopuszczalne 0 jtk/100 ml); Mętność – 1,4 NTU (dopuszczalne <1 NTU)

Strefa zaopatrzenia wodociągu Olecko obejmuje 41 miejscowości w powiecie oleckim: Babki Gąseckie, Babki Oleckie, Borawskie, Borawskie Małe, Dąbrowskie, Dobki, Duły, Dzięgiele Oleckie, Gąski, Giże-Osada, Gordejki, Gordejki Małe, Jaśki, Judziki, Kijewo, Kukowo, Lesk, Lipkowo, Łęgowo, Możne, Olecko, Olszewo, Plewki, Dąbrowskie Osada, Raczki Wielkie, Rosochackie, Sedranki, Siejnik, Skowronki, Szczecinki, Ślepie, Świdry, Wólka Kijewska, Zabielne, Zajdy, Zatyki, Zielonówek, Kukówko, Pieńki, Imionki, Olecko-Kolonia.

Komunikat obowiązuje do odwołania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku na bieżąco będzie informował odbiorców o jakości wody w sieci wodociągowej Olecko.

