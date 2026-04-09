Aston Martin GT3 i GT4 - bolidy warte niemal 7 mln do sezonu przygotowywane w Ługwałdzie pod Olsztynem

Aston Martin GT3 i GT4 oklejane pod Olsztynem

Do niewielkiego Ługwałdu pod Olsztynem trafiły dwa wyjątkowe modele marki Aston Martin – GT3 oraz GT4. To profesjonalne samochody torowe, które na co dzień rywalizują w międzynarodowych seriach wyścigowych. Auta należą do zespołu Good Speed Racing Team, tworzonego przez Piotra Wirę i Tomasza Magdziarza. Tego typu maszyny to rzadkość w Polsce, szczególnie poza największymi ośrodkami motorsportu.

Nawet 600 KM i prędkość do 270 km/h

Oba modele to prawdziwe wyścigowe bestie. Dysponują mocą od 500 do 600 koni mechanicznych i na torze osiągają prędkość nawet 260–270 km/h. To konstrukcje stworzone wyłącznie do rywalizacji – lekkie, aerodynamiczne i maksymalnie dopracowane pod kątem osiągów. Każdy detal ma znaczenie, dlatego przygotowanie aut do sezonu wymaga pracy wyspecjalizowanych zespołów.

Zespół z Dywit przygotowuje auta do sezonu

Za przygotowanie samochodów odpowiada Racing Logistics – firma, która od lat buduje swoją pozycję w świecie motorsportu. Specjaliści zajmą się m.in. profesjonalnym oklejaniem aut, zabezpieczeniem elementów oraz przygotowaniem wizualnym przed startami w Hiszpanii i Portugalii. To kluczowy etap, który wpływa nie tylko na wygląd, ale i ochronę pojazdów podczas wyścigów. Firma działa na rynku od ponad 15 lat w obszarze detailingu, a od blisko dwóch dekad aktywnie uczestniczy w motorsporcie. W jej portfolio znajdują się projekty realizowane dla różnych marek – od samochodów cywilnych po zaawansowane maszyny torowe. Przedstawiciele Racing Logistics podkreślają, że niezależnie od projektu stawiają na najwyższą jakość wykonania. To właśnie doświadczenie i renoma sprawiają, że coraz częściej trafiają do nich zlecenia o międzynarodowym znaczeniu. Dla firmy z gminy Dywity to kolejny prestiżowy projekt i dowód na to, że lokalne przedsiębiorstwa mogą skutecznie konkurować na globalnym rynku motorsportu.

Start sezonu

Bolidy wyjechały już z pracowni pod Olsztynem. - Good Speed Racing Team i ich Astony wyjeżdżają od nas, tafią najpierw do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie na co dzień stacjonują. Tam będą ostatecznie przygotowywane do sezonu, a pierwszy start, w którym zobaczymy model GT3 już w weekend 17-18 kwietnia w Portugalii - powiedział Łukasz Wierciński, właściciel Racing Logistics.

POSŁUCHAJ: z Łukaszem Wiercińskim z Racing Logostics rozmawia Anita Zalewska