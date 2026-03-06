„Ahoj przygodo!” – olsztyński klub Dobra Nocka świętuje czwarte urodziny w pirackim stylu

"Ahoj Przygodo!"

Cztery lata działalności to dla klubu muzycznego ważny moment – szczególnie w branży, w której utrzymanie energii, frekwencji i świeżości nie jest łatwym zadaniem. Dobra Nocka jednak nie zwalnia tempa. Wręcz przeciwnie – urodziny zapowiadają się jako jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w kalendarzu klubu.Historia zaczęła się w 2022 roku. Wtedy pojawił się pomysł, nazwa i pierwsze światła na parkiecie. Od tego czasu miejsce zdążyło wypracować własny klimat oraz społeczność ludzi, którzy regularnie wracają tu na weekendowe imprezy.W dniach 6–7 marca klub zamieni się w prawdziwą piracką przystań inspirowaną klimatem filmowych przygód z Karaibów. Motyw przewodni wydarzenia to „Ahoj przygodo!”, który zapowiada noc pełną muzyki, tańca i morskiego klimatu. Organizatorzy przygotowują specjalny wystrój, urodzinowe promocje na barze oraz dodatkowe atrakcje dla gości.Jak zapowiadają gospodarze, choć na scenie nie pojawią się szanty, głośnej muzyki i tanecznej atmosfery z pewnością nie zabraknie.Za oprawę muzyczną pierwszego dnia, w piątek, odpowiadać będą DJ-e Lucas N oraz Roland. Sobota zapowiada się jeszcze intensywniej – urodzinowe spotkanie na „mostku” poprowadzi kilku artystów: Julek, Boston, Voodoo, Groovesaber, Rob oraz ponownie Lucas N.Organizatorzy podkreślają, że jubileusz to nie tylko okazja do świętowania, ale również moment, by podziękować wszystkim, którzy przez ostatnie lata współtworzyli atmosferę tego miejsca – zarówno artystom, jak i gościom. Załoga Dobrej Nocki ma nadzieję, że uczestnicy popłyną w tę przygodę razem z nimi.

POSŁUCHAJ: 4. urodziny klubu Dobra Nocka zapowiada menager Robert Najmowicz

i Autor: mat. organizatora/ Materiały prasowe