Zielone światło dla S16. Rusza budowa ekspresówki Barczewo–Biskupiec

2026-02-10 14:30

Jest decyzja ZRID dla odcinka Barczewo–Biskupiec. Oznacza to start prac budowlanych przy rozbudowie DK16 do standardu drogi ekspresowej S16. Łącznie kierowcy zyskają ponad 29 km nowoczesnej, dwujezdniowej trasy między Olsztynem Wschód a Biskupcem.

Budowa nowej drogi S16 Barczewo – Biskupiec. Realizacja inwestycji może ruszyć niebawem!

i

Autor: GDDKiA Olsztyn/ Materiały prasowe

Zielone światło dla S16 Barczewo - Biskupiec

Budowa drogi ekspresowej S16 na Warmii i Mazurach wchodzi w kluczową fazę. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Barczewo–Biskupiec. To formalny sygnał, że wykonawca może wejść na plac budowy i rozpocząć roboty.Cały modernizowany fragment obecnej drogi krajowej nr 16 pomiędzy węzłami Olsztyn Wschód i Biskupiec zostanie dostosowany do parametrów drogi ekspresowej. Dziś jest to jednojezdniowa trasa klasy GP, po przebudowie stanie się dwujezdniową „eską”, poprawiając bezpieczeństwo i płynność ruchu w regionie.

S16 Barczewo – Biskupiec: 18 km nowej jakości

W ramach inwestycji przebudowany zostanie 18-kilometrowy odcinek trasy. Powstanie Obwód Utrzymania Drogi w rejonie węzła Biskupiec oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w okolicach Nowego Marcinkowa – po jednym dla każdego kierunku ruchu. Zmodernizowane zostaną również istniejące węzły Kromerowo i Biskupiec.Ważnym elementem prac będzie maksymalne wykorzystanie destruktu asfaltowego z rozbiórki obecnej nawierzchni i jego ponowne wbudowanie w nową konstrukcję drogi. Oświetlenie węzłów zostanie oparte na energooszczędnych oprawach LED i odnawialnych źródłach energii, co przełoży się na niższe koszty utrzymania.

Olsztyn Wschód – Barczewo czeka na decyzję

Drugi z modernizowanych fragmentów – ponad 11 km pomiędzy Olsztynem Wschód a Barczewem – jest na etapie procedur administracyjnych. Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożono w lipcu 2025 r., a jej wydanie spodziewane jest na przełomie I i II kwartału bieżącego roku.Na tym odcinku zaplanowano budowę nowych węzłów Wójtowo i Łęgajny, rozbudowę węzła Barczewo oraz realizację 11 obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Projekt obejmuje także wydłużenie trzech przejść podziemnych dla pieszych.

Co oznacza ZRID dla właścicieli gruntów

Decyzja ZRID precyzyjnie wyznacza granice terenów przejmowanych pod budowę drogi i uruchamia procedurę wypłaty odszkodowań. Postępowanie administracyjne w tej sprawie poprowadzi Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Niezależni rzeczoznawcy majątkowi oszacują wartość nieruchomości, co stanie się podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej i wypłaty środków przez GDDKiA.Rozbudowa S16 to jedna z kluczowych inwestycji drogowych w północno-wschodniej Polsce, która ma poprawić dostępność komunikacyjną regionu i skrócić czas przejazdu między Olsztynem a Mazurami.

S16 Barczewo-Biskupiec

i

Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe
