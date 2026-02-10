Zielone światło dla S16. Rusza budowa ekspresówki Barczewo–Biskupiec

Zielone światło dla S16 Barczewo - Biskupiec

Budowa drogi ekspresowej S16 na Warmii i Mazurach wchodzi w kluczową fazę. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Barczewo–Biskupiec. To formalny sygnał, że wykonawca może wejść na plac budowy i rozpocząć roboty.Cały modernizowany fragment obecnej drogi krajowej nr 16 pomiędzy węzłami Olsztyn Wschód i Biskupiec zostanie dostosowany do parametrów drogi ekspresowej. Dziś jest to jednojezdniowa trasa klasy GP, po przebudowie stanie się dwujezdniową „eską”, poprawiając bezpieczeństwo i płynność ruchu w regionie.

S16 Barczewo – Biskupiec: 18 km nowej jakości

W ramach inwestycji przebudowany zostanie 18-kilometrowy odcinek trasy. Powstanie Obwód Utrzymania Drogi w rejonie węzła Biskupiec oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w okolicach Nowego Marcinkowa – po jednym dla każdego kierunku ruchu. Zmodernizowane zostaną również istniejące węzły Kromerowo i Biskupiec.Ważnym elementem prac będzie maksymalne wykorzystanie destruktu asfaltowego z rozbiórki obecnej nawierzchni i jego ponowne wbudowanie w nową konstrukcję drogi. Oświetlenie węzłów zostanie oparte na energooszczędnych oprawach LED i odnawialnych źródłach energii, co przełoży się na niższe koszty utrzymania.

Olsztyn Wschód – Barczewo czeka na decyzję

Drugi z modernizowanych fragmentów – ponad 11 km pomiędzy Olsztynem Wschód a Barczewem – jest na etapie procedur administracyjnych. Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożono w lipcu 2025 r., a jej wydanie spodziewane jest na przełomie I i II kwartału bieżącego roku.Na tym odcinku zaplanowano budowę nowych węzłów Wójtowo i Łęgajny, rozbudowę węzła Barczewo oraz realizację 11 obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Projekt obejmuje także wydłużenie trzech przejść podziemnych dla pieszych.

Co oznacza ZRID dla właścicieli gruntów

Decyzja ZRID precyzyjnie wyznacza granice terenów przejmowanych pod budowę drogi i uruchamia procedurę wypłaty odszkodowań. Postępowanie administracyjne w tej sprawie poprowadzi Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Niezależni rzeczoznawcy majątkowi oszacują wartość nieruchomości, co stanie się podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej i wypłaty środków przez GDDKiA.Rozbudowa S16 to jedna z kluczowych inwestycji drogowych w północno-wschodniej Polsce, która ma poprawić dostępność komunikacyjną regionu i skrócić czas przejazdu między Olsztynem a Mazurami.

