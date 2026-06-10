Rozbito gang w Kętrzynie. Z firmy latami znikał sprzęt wart setki tysięcy złotych

W Kętrzynie rozbito szajkę zajmującą się kradzieżą elementów oświetleniowych.

Grupa przestępcza przez długi czas okradała miejscowe przedsiębiorstwo.

Mundurowi zatrzymali łącznie dziewięć osób zamieszanych w ten proceder.

Sprzęt oświetleniowy znikał z zakładu w Kętrzynie

Sprawa wyszła na jaw po zawiadomieniu złożonym przez przedstawicieli firmy w 2026 roku. Początkowo szacowano, że przedsiębiorstwo straciło towar wart ponad 130 tys. zł. W trakcie śledztwa okazało się jednak, że kradzieże trwały już od 2024 roku.

Według ustaleń policjantów z terenu zakładu regularnie znikały elementy instalacji oświetleniowych należące do znanego producenta. Aby utrudnić identyfikację sprzętu, sprawcy mieli usuwać z niego oznaczenia i logotypy.

Towar trafiał do różnych regionów kraju

Funkcjonariusze ustalili, że skradzione elementy były później sprzedawane w różnych częściach Polski. W sprawę mieli być zaangażowani zarówno pracownicy firmy, jak i osoby pomagające w przewożeniu oraz przechowywaniu towaru. Podczas realizacji sprawy policjanci dotarli do miejsca, gdzie magazynowano skradziony sprzęt. Odnaleziono tam osprzęt o wartości przekraczającej 300 tys. zł. Całość została zabezpieczona i zwrócona właścicielowi.

Zarzuty i areszty

Na podstawie zgromadzonych dowodów zarzuty usłyszało pięciu mężczyzn w wieku od 35 do 68 lat. Czterech odpowie za kradzież, a jeden za paserstwo.

Prokurator zastosował wobec trzech podejrzanych dozór policyjny. Dwóch mężczyzn, w wieku 54 i 68 lat, decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych na dwa miesiące. Za kradzież mienia znacznej wartości grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie.