Rosyjska rakieta kosmiczna może spaść na Polskę. Oto zagrożony obszar

Szczątki rosyjskiej rakiety kosmicznej nad Polską. Komunikat Polskiej Agencji Kosmicznej

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) ostrzega przed kawałkiem rosyjskiej rakiety Sojuz, która spada na Ziemię i może nie do końca spalić się w atmosferze. Mowa o ważącym blisko tonę module zwanym FREGAT R/B. Zgodnie z wyliczeniami naukowców istnieje prawdopodobieństwo, że kosmiczne śmieci przetną właśnie polskie niebo. Zagrożenie potrwa od godziny 8.43 w dniu 16 maja do 13.49 następnego dnia polskiego czasu. Właśnie wtedy pozostałości rakiety mogą uderzyć w Ziemię. Rakieta została wystrzelona w przestrzeń kosmiczną z rosyjskiego kosmodromu w Plesiecku w dniu 23 marca 2026 roku. Badacze z POLSA uspokajają jednocześnie, że samo pojawienie się przelatującego obiektu na polskim niebie nie jest równoznaczne z uderzeniem w nasze terytorium, bo dokładne miejsce upadku da się wyznaczyć dopiero w ostatniej fazie lotu.

Fragment rakiety FREGAT (NORAD: 68537) o masie ok. 1t ponownie wejdzie w atmosferę między 16 maja, godz. 08:43 a 17 maja, godz. 13:49 czasu polskiego. Przelot https://t.co/3Ty3Frtytm. nad Polską. POLSA monitoruje #Reentry. #SSA #SST #SpaceSafety pic.twitter.com/0djosihmzv— Polska Agencja Kosmiczna (@POLSA_GOV_PL) May 14, 2026

Pas zagrożenia obejmuje wschodnią Polskę. Na liście znajdują się Białystok i Lublin

Aktualne modele trajektorii lotu wskazują na to, że zagrożone mogą być wschodnie rejony Polski. Wyznaczony obszar ciągnie się od mazurskiego Giżycka aż do podkarpackiego Krosna, a w obrębie tego pasa znajdują się również duże miasta, takie jak Lublin i Białystok. O szczegółach w oficjalnym komunikacie poinformowali przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej.

Pracownicy POLSA podają, że wciąż śledzą parametry lotu rakiety. Wszelkie dane są natychmiast raportowane do właściwych służb państwowych.