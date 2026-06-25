Prokuratura w Olsztynie otrzymała pierwsze materiały z Ekwadoru. Trwa śledztwo w sprawie śmierci polskiej aktywistki

Dokumenty z Ekwadoru już w Polsce

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, za pośrednictwem polskich służb dyplomatycznych wpłynęły pierwsze materiały dotyczące postępowania prowadzonego przez ekwadorskie organy ścigania. Obecnie dokumenty są tłumaczone z języka hiszpańskiego, dlatego ich treść nie została jeszcze ujawniona. Polskie śledztwo zostało wszczęte 12 czerwca. Na tym etapie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, jednak prokuratura podkreśla, że kwalifikacja prawna może ulec zmianie wraz z napływem nowych dowodów.

Polska i Ekwador współpracują przy wyjaśnianiu sprawy

Jeszcze w dniu wszczęcia postępowania olsztyńscy śledczy wystąpili o międzynarodową pomoc prawną do władz Ekwadoru, wnioskując o przekazanie dokumentacji z tamtejszego śledztwa, w tym protokołów oględzin, przesłuchań świadków oraz opinii biegłych. Prokuratura zaznacza, że obecnie nie planuje wysłania swoich przedstawicieli do Ekwadoru i opiera się na współpracy z miejscowymi organami ścigania.

Aktywistka od miesięcy informowała o groźbach

Monika Silva-Veras od ponad dekady mieszkała w Ekwadorze i działała społecznie jako prezeska fundacji La Integridad. Nagłaśniała przypadki domniemanej korupcji lokalnych władz oraz nieprawidłowości związane z obrotem gruntami w prowincji Santa Elena. Według osób z jej otoczenia od dłuższego czasu otrzymywała groźby i obawiała się o własne bezpieczeństwo. Jej ciało odnaleziono 8 czerwca w mieszkaniu w miejscowości Montañita.

Śledztwo budzi wiele pytań

Początkowo przedstawiciele władz Ekwadoru informowali o podejrzeniu samobójstwa. Później jednak organizacje reprezentujące rodzinę, powołując się na ustalenia z sekcji zwłok, przekazały, że mogło dojść do zabójstwa. Sprawa wzbudziła międzynarodowe zainteresowanie. O rzetelne i transparentne wyjaśnienie okoliczności śmierci apelowały m.in. organizacje praw człowieka oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych. Tymczasem olsztyńska prokuratura oczekuje na analizę otrzymanych materiałów, które mogą okazać się kluczowe dla dalszego przebiegu postępowania.

POSŁUCHAJ: mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski