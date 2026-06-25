Prokuratura w Olsztynie otrzymała pierwsze materiały z Ekwadoru. Trwa śledztwo w sprawie śmierci polskiej aktywistki

Dokumenty z Ekwadoru już w Polsce
Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, za pośrednictwem polskich służb dyplomatycznych wpłynęły pierwsze materiały dotyczące postępowania prowadzonego przez ekwadorskie organy ścigania. Obecnie dokumenty są tłumaczone z języka hiszpańskiego, dlatego ich treść nie została jeszcze ujawniona. Polskie śledztwo zostało wszczęte 12 czerwca. Na tym etapie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, jednak prokuratura podkreśla, że kwalifikacja prawna może ulec zmianie wraz z napływem nowych dowodów.
Polska i Ekwador współpracują przy wyjaśnianiu sprawy
Jeszcze w dniu wszczęcia postępowania olsztyńscy śledczy wystąpili o międzynarodową pomoc prawną do władz Ekwadoru, wnioskując o przekazanie dokumentacji z tamtejszego śledztwa, w tym protokołów oględzin, przesłuchań świadków oraz opinii biegłych. Prokuratura zaznacza, że obecnie nie planuje wysłania swoich przedstawicieli do Ekwadoru i opiera się na współpracy z miejscowymi organami ścigania.
Aktywistka od miesięcy informowała o groźbach
Monika Silva-Veras od ponad dekady mieszkała w Ekwadorze i działała społecznie jako prezeska fundacji La Integridad. Nagłaśniała przypadki domniemanej korupcji lokalnych władz oraz nieprawidłowości związane z obrotem gruntami w prowincji Santa Elena. Według osób z jej otoczenia od dłuższego czasu otrzymywała groźby i obawiała się o własne bezpieczeństwo. Jej ciało odnaleziono 8 czerwca w mieszkaniu w miejscowości Montañita.
Śledztwo budzi wiele pytań
Początkowo przedstawiciele władz Ekwadoru informowali o podejrzeniu samobójstwa. Później jednak organizacje reprezentujące rodzinę, powołując się na ustalenia z sekcji zwłok, przekazały, że mogło dojść do zabójstwa. Sprawa wzbudziła międzynarodowe zainteresowanie. O rzetelne i transparentne wyjaśnienie okoliczności śmierci apelowały m.in. organizacje praw człowieka oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych. Tymczasem olsztyńska prokuratura oczekuje na analizę otrzymanych materiałów, które mogą okazać się kluczowe dla dalszego przebiegu postępowania.