"Polskie Malediwy" ukryte w lesie. Przezroczyste jezioro zachwyca turystów

Krystaliczna woda polskiego Jeziora Jasnego

Egzotyczne skojarzenia z Karaibami czy Malediwami zazwyczaj budzą rajskie plaże i turkusowa toń. Okazuje się jednak, że nie trzeba wcale opuszczać granic naszego państwa, by podziwiać podobne zjawiska. W sercu Pojezierza Iławskiego kryje się akwen o niebywałej wręcz przejrzystości, gdzie promienie słoneczne penetrują toń na głębokość kilkunastu metrów. To słynne Jezioro Jasne, stanowiące absolutny unikat na przyrodniczej mapie kraju.

Jezioro Jasne perłą Pojezierza Iławskim

Zbiornik ten, usytuowany pośród gęstych borów Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, jest prawdziwym ewenementem. Akwen funkcjonuje również pod nazwą Jezioro Czyste i regularnie zachwyca odwiedzających fenomenalną widocznością. Kiedy niebo jest bezchmurne, obserwatorzy mogą bez problemu dostrzec obiekty znajdujące się na głębokości od 14 do 15 metrów pod powierzchnią lustra wody.

Ochrona rezerwatowa na Pojezierzu Iławskim

Od 1988 roku ten niezwykły zbiornik jest prawnie chroniony w ramach rezerwatu przyrody o nazwie Jasne. Zabezpieczeniem objęto wówczas nie tylko samą wodę, ale też przylegające do niej cenne lasy oraz torfowiska. Teren objęty ścisłą ochroną zajmuje łącznie powierzchnię przekraczającą 100 hektarów.

Sam zbiornik nie należy do gigantów, gdyż jego tafla zajmuje zaledwie od 10 do 11 hektarów. Wyróżnia się jednak imponującą głębokością. Przeciętnie dno znajduje się 8 metrów pod powierzchnią, natomiast w najgłębszym punkcie woda opada na 19,8 metra w dół.

Dlaczego woda w Jeziorze Jasnym jest tak przejrzysta?

Tajemnica nieskazitelnej widoczności tkwi w specyficznych uwarunkowaniach chemicznych tego miejsca. Akwen charakteryzuje się niezwykle kwaśnym odczynem rzędu zaledwie 4,3 pH. Tak rygorystyczne środowisko drastycznie hamuje rozwój jakiejkolwiek flory i fauny. Brak kwitnących glonów oraz innych mikroskopijnych organizmów sprawia, że woda pozostaje niemal sterylnie przejrzysta przez cały rok.