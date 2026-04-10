Pogoda w Olsztynie w weekend 10-12 kwietnia

Przez cały weekend, od piątku do niedzieli, pogoda w Olsztynie będzie bardzo podobna. Dominować będzie bezchmurne niebo, które zapewni dużo słońca. Nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Temperatury w najcieplejszych momentach dnia utrzymają się na poziomie około 10 stopni. Wyraźna różnica będzie natomiast odczuwalna po zmroku, kiedy słupki rtęci spadną w okolice zera.

Początek weekendu z przymrozkiem

Piątek, 10 kwietnia, rozpocznie weekend w Olsztynie jako najchłodniejszy dzień, a zwłaszcza noc. Temperatura minimalna spadnie do około -1 stopnia Celsjusza. W ciągu dnia słońce pozwoli termometrom wzrosnąć do maksymalnie 9 stopni. Pogodzie towarzyszyć będzie lekki wiatr, którego prędkość nie przekroczy 2 m/s. Niebo przez cały czas pozostanie bezchmurne.

Sobota i niedziela cieplejsze i wciąż słoneczne

W sobotę aura stanie się nieco łagodniejsza. Noc będzie już odrobinę cieplejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 0 stopni. W ciągu dnia mieszkańcy Olsztyna mogą liczyć na 10 stopni Celsjusza i mnóstwo słońca, ponieważ niebo wciąż będzie bezchmurne. Wiatr nieznacznie przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s.

Niedziela, 12 kwietnia, przyniesie bardzo podobne warunki. To będzie kolejny słoneczny i suchy dzień w mieście. Temperatura w dzień ponownie sięgnie 10 stopni, a w nocy spadnie do zera. Utrzyma się również bezchmurna pogoda oraz wiatr wiejący z prędkością około 3 m/s. To będzie najcieplejszy dzień weekendu, choć różnice w porównaniu do soboty będą praktycznie nieodczuwalne.

Jak spędzić weekend w Olsztynie?

Słoneczna i bezdeszczowa aura z pewnością zachęci do wyjścia z domu. Temperatura na poziomie 10 stopni Celsjusza i czyste niebo to idealne warunki na dłuższy spacer po mieście lub w otoczeniu przyrody. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, szczególnie jeśli planujemy aktywności w godzinach porannych lub wieczornych, kiedy odczuwalny będzie chłód. To dobra okazja, by skorzystać ze słońca bez obaw o deszcz.

Dane pogodowe: OpenWeather