Ostrzeżenie dla siedmiu województw w Polsce! Tam może być groźnie

Silny wiatr w wielu regionach. IMGW wydał ostrzeżenia dla siedmiu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Alerty I stopnia obowiązują w środę w kilku regionach kraju. Chodzi głównie o północno-zachodnią Polskę oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia dotyczą całych województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Obejmują też części województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. Według prognoz wiatr będzie dość silny. Średnia prędkość ma wynosić od 20 do 35 km/h, w porywach może jednak osiągać nawet do 75 km/h. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu. Alerty obowiązują od godziny 10 do godziny 17. Wyjątkiem jest Dolny Śląsk, gdzie ostrzeżenie ma zakończyć się wcześniej, około godziny 13.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk

IMGW przypomina, że ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk. Mogą powodować szkody materialne i stwarzać zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Silny wiatr może łamać gałęzie i uszkadzać drzewa. Możliwe są też utrudnienia na drogach. W takich warunkach łatwiej o spadające przedmioty czy problemy z utrzymaniem pojazdu na pasie ruchu, zwłaszcza na otwartych odcinkach. Służby apelują o ostrożność. Warto zabezpieczyć rzeczy na balkonach i posesjach, które może porwać wiatr. Lepiej też unikać parkowania pod drzewami. Kierowcy powinni zachować szczególną uwagę, zwłaszcza podczas wyprzedzania i na mostach. Piesi także powinni uważać, szczególnie w pobliżu drzew i słupów.

