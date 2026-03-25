Ostrzeżenie dla siedmiu województw w Polsce! Tam może być groźnie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-03-25 7:06

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w części kraju. Alerty I stopnia obejmują siedem województw, głównie na północy i zachodzie Polski. Wiatr może osiągać w porywach nawet 75 km/h. Ostrzeżenia obowiązują w środę w ciągu dnia. Możliwe są utrudnienia i lokalne szkody.

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Dwóch ludzi w ciemnych, zimowych kurtkach z kapturami idzie po mokrym, brukowanym chodniku, mijając stertę połamanych gałęzi i liści na pierwszym planie. Pochodząca zza chmur słońce tworzy jasne, pomarańczowo-złote światło, które odbija się na wilgotnej powierzchni drogi i chodnika. W tle widać rzędy drzew bez liści, latarnie uliczne, budynki miejskie, w tym jeden z wysoką wieżą, oraz szare chmury rozświetlone promieniami słońca.

Silny wiatr w wielu regionach. IMGW wydał ostrzeżenia dla siedmiu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Alerty I stopnia obowiązują w środę w kilku regionach kraju. Chodzi głównie o północno-zachodnią Polskę oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia dotyczą całych województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Obejmują też części województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. Według prognoz wiatr będzie dość silny. Średnia prędkość ma wynosić od 20 do 35 km/h, w porywach może jednak osiągać nawet do 75 km/h. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu. Alerty obowiązują od godziny 10 do godziny 17. Wyjątkiem jest Dolny Śląsk, gdzie ostrzeżenie ma zakończyć się wcześniej, około godziny 13.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk

IMGW przypomina, że ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk. Mogą powodować szkody materialne i stwarzać zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Silny wiatr może łamać gałęzie i uszkadzać drzewa. Możliwe są też utrudnienia na drogach. W takich warunkach łatwiej o spadające przedmioty czy problemy z utrzymaniem pojazdu na pasie ruchu, zwłaszcza na otwartych odcinkach. Służby apelują o ostrożność. Warto zabezpieczyć rzeczy na balkonach i posesjach, które może porwać wiatr. Lepiej też unikać parkowania pod drzewami. Kierowcy powinni zachować szczególną uwagę, zwłaszcza podczas wyprzedzania i na mostach. Piesi także powinni uważać, szczególnie w pobliżu drzew i słupów.   

