Olsztyn wprowadza tańsze bilety i parkowanie dla mieszkańców.

Rewolucja w Olsztynie. Zyskają mieszkańcy

Olsztyn przygotowuje duże zmiany w systemie transportu i parkowania. Od 1 września 2026 roku osoby rozliczające podatki w mieście będą mogły korzystać z niższych stawek za bilety komunikacji miejskiej oraz opłaty parkingowe.Nowe rozwiązania obejmują wprowadzenie preferencyjnych cen dla mieszkańców, które będą dostępne dzięki miejskiej aplikacji mobilnej. To ona pozwoli potwierdzić status osoby uprawnionej do zniżek.Zmiany obejmą również Strefę Płatnego Parkowania, gdzie pojawi się system e-kontroli. Ma on usprawnić sprawdzanie opłat i zwiększyć skuteczność kontroli. Wraz z nim wprowadzone zostaną nowe stawki – zarówno dla mieszkańców, jak i osób spoza Olsztyna. Równolegle miasto wprowadzi podział na dwie strefy komunikacyjne. Pierwsza obejmie granice administracyjne Olsztyna, druga – okoliczne gminy współpracujące przy organizacji transportu. Oznacza to różne ceny biletów w zależności od obszaru podróży.W ofercie pojawią się także nowe bilety czasowe, w tym 15-minutowy, a także zmieniona zostanie cena biletu 45-minutowego. Miasto planuje również wprowadzenie biletów grupowych na weekendy oraz specjalnych biletów okresowych dla mieszkańców.Jak podkreślają władze miasta, nowe rozwiązania mają stworzyć spójny system, który premiuje osoby współtworzące budżet Olsztyna. W praktyce oznacza to realne oszczędności dla mieszkańców i wyższe opłaty dla osób spoza miasta.

– Zmiany w parkowaniu i komunikacji miejskiej tworzą spójny system – mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Łukaszewski. – Wspierasz miasto swoimi podatkami i korzystasz z niższych cen, natomiast osoby spoza Olsztyna lub nie rozliczające tu podatków zapłacą więcej.

Najważniejsze stawki po zmianach w Olsztynie

Strefa Płatnego Parkowania

Postój do 15 minut: Podstrefa C: 2,20 zł (mieszkańcy: 1,40 zł) ; Podstrefa T: 1,00 zł (mieszkańcy: 0,90 zł)

1 godzina parkowania: Podstrefa C: 6,90 zł (mieszkańcy: 4,50 zł); Podstrefa T: 3,50 zł (mieszkańcy: 3,00 zł)

Abonament: Miesięczny: 300 zł (mieszkańcy: 250 zł) ;Półroczny: 1500 zł (mieszkańcy: 1000 zł)

Komunikacja miejska

Bilety czasowe : 15-minutowy: 3,40 zł / 1,70 zł ulgowy ; 45-minutowy: 4,00 zł / 2,00 zł ulgowy

: 15-minutowy: 3,40 zł / 1,70 zł ulgowy ; 45-minutowy: 4,00 zł / 2,00 zł ulgowy Bilet weekendowy grupowy : Do 5 osób (strefy 1 i 2): 40 zł

: Do 5 osób (strefy 1 i 2): 40 zł Bilety okresowe (strefa 1):

(strefa 1): 30 dni: 90 zł (ulgowy: 45 zł) – mieszkańcy

30 dni: 130 zł – osoby spoza miasta

90 dni: 260 zł (ulgowy: 130 zł)

Bilet Dużej Rodziny: 30 dni: 160 zł. Ceny obowiązują osoby rozliczające PIT w Olsztynie i będą dostępne dzięki aplikacji miejskiej.