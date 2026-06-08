Olsztyn walczy z moczarką. Rusza kolejny etap oczyszczania Jeziora Długiego

Specjalne maty na dnie jeziora

Prace związane z oczyszczaniem Jeziora Długiego ruszają już w czerwcu. To piąty rok działań finansowanych z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, których celem jest ograniczenie nadmiernego rozwoju glonów oraz moczarki delikatnej – inwazyjnego gatunku rośliny wodnej.Nowością w tegorocznych działaniach będzie montaż tzw. mat bentosowych. Naukowcy wraz z nurkami rozłożą je na dnie centralnej części południowej zatoki jeziora. Łącznie matami zostanie pokryty obszar o powierzchni około 8 tysięcy metrów kwadratowych.

Ograniczą rozrost wodnych chwastów

Ażurowe maty mają stanowić mechaniczną barierę dla moczarki delikatnej, jednocześnie umożliwiając rozwój rodzimych gatunków roślin wodnych. Do ich montażu wykorzystane zostaną specjalne pale, które po zakończeniu prac zostaną usunięte.Obszar objęty działaniami będzie oznakowany bojami i wyłączony z użytkowania przez co najmniej dwa lata. W tym czasie nie będzie tam można m.in. wędkować. Po upływie tego okresu maty mają ulec naturalnej biodegradacji.

Usuwanie moczarki potrwa do końca wakacji

Równolegle prowadzone będą prace związane z mechanicznym usuwaniem moczarki delikatnej. Harmonogram przewiduje trzy etapy działań – do końca czerwca, lipca oraz sierpnia.Roślina będzie wyciągana z jeziora za pomocą specjalnych koszy, następnie składowana i odsączana na brzegu, a później przekazywana do utylizacji.

Dlaczego moczarka jest problemem?

Moczarka delikatna pochodzi z Ameryki Północnej i została po raz pierwszy odnotowana w Polsce w latach 90. XX wieku. Gatunek ten tworzy gęste zielone maty unoszące się na powierzchni wody, które wypierają rodzime rośliny i negatywnie wpływają na cały ekosystem jeziora.Jej nadmierny rozwój sprzyja również pojawianiu się glonów nitkowatych. Dodatkowo obumierająca biomasa prowadzi do spadku ilości tlenu w wodzie, co może stanowić zagrożenie dla ryb i innych organizmów wodnych.

Jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacji w Olsztynie

Jezioro Długie od lat pozostaje jednym z ulubionych miejsc spacerów i wypoczynku mieszkańców Olsztyna oraz turystów. Dlatego miasto konsekwentnie podejmuje działania mające na celu poprawę jakości wody i ochronę cennego przyrodniczo akwenu.Prace prowadzone są pod nadzorem naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz wyspecjalizowanych firm zajmujących się rekultywacją zbiorników wodnych.

POSŁUCHAJ: mówi Patryk Pulikowski z olsztyńskiego ratusza