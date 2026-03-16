Najlepsze bary mleczne w Olsztynie - TOP 10 olsztyńskich barów mlecznych

Najlepszy bar mleczny Olsztyn - LISTA
W dzisiejszym zabieganym świecie, gdzie liczy się szybkość i przystępność, bary mleczne pozostają ostoją domowych smaków i przystępnych cen. To idealne miejsca dla każdego, kto szuka sycącego obiadu, wspomnień z dzieciństwa, czy po prostu smacznego posiłku, który nie nadwyręży portfela. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, pracownikiem w przerwie obiadowej, czy turystą pragnącym spróbować autentycznej polskiej kuchni, poszukiwanie najlepszego baru mlecznego w Olsztynie jest zawsze aktualne. Przygotowaliśmy dla Was listę TOP 10 olsztyńskich barów mlecznych, które cieszą się uznaniem mieszkańców i oferują sprawdzone receptury.
- Olsztyniak Bar Mleczny
- Adres: 11 Listopada 5, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Super klimat jedzenie PRZEPYSZNE cena poprostu śmieszna (w pozytywnym sensie) jak na takie porcje i dodatki (2 nalesniki z twarogiem bita smietana i polewa karmelową 10.40zl!). Muzyka bomba,totalny klimat tamtych lat. (Można nawet zamówić piosenke). polecam bardzo ,naprawdę jak będziecie w Olsztynie zajdzie tutaj bo warto."
- Bar Rodzynek
- Adres: al. Wojska Polskiego 83, 10-226 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Przemiła obsługa dobre zupy placek po cygańsku nie do końca ale ogólnie polecam."
- Prosto - jedzenie domowe
- Adres: Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Polecam,pyszne jedzenie,porca tagliatelle z kurczakiem i cukinią olbrzymia,pierogi ruskie,schabowy z kością ok,polędwiczki w sosie curry smaczne,choć porcje już nie tak imponujące...miła obsługa i świetny klimat piwniczki..."
- Kortowiak Bar Mleczny
- Adres: Benedykta Dybowskiego 11, 10-719 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,1
- Przykładowa opinia: "To świetny studencki bar mleczny, do którego chętnie wracam. Lokal jest przestronny i wygodny, a dużym plusem jest specjalny pokój dla osób, które chcą zjeść w ciszy i spokoju. Jedzenie jest bardzo smaczne, domowe i zawsze świeże, a wybór dań naprawdę duży. Obsługa jest przemiła — sympatyczni studenci tworzą tu bardzo przyjazną atmosferę. Jem tu regularnie podczas weekendowych zjazdów i za każdym razem wychodzę zadowolona. Szczególnie smakowała mi zupa tajska i mam nadzieję, że już niedługo znowu uda mi się na nią trafić"
- Bar Familijny
- Adres: Johanna Gottfrieda Herdera 28a, 10-695 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Nie trzeba czekać zbyt długo jest pyszne jedzenie naprawdę polecam"
- Bar u Sióstr
- Adres: 1 Maja 16, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jedzenie pyszne, w absurdalnie atrakcyjnej cenie. 25-27zl za zestaw zupa i danie główne (10.01.2026). Pomidorowa dobra, a kapuśniak na słodko przepyszny. Kotlet schabowy duży i dobrze rozbity, sznycel z kurczaka dla dzieci idealny, a rolada ze szpinakiem fajna czosnkowa. Kompot bardzo dobry i tani 3zl. Pan s obsługi zagadujez żartuje, robi super atmosferę. Ziemniaków dużo, nie zalujaz surówka raczej samorobnaz fajna, wyrazista. Nie mam się do czego przyczepić. Bardzo polecam."
- PAN SCHABOWY
- Adres: Aleja Warszawska 2/2, 10-082 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Absolutnie najlepszy schabowy, jaki jadłem z rodzinką w ostatnim czasie! Kotlet gigantyczny, a przy tym idealnie rozbity, soczysty w środku i chrupiący na zewnątrz. Panierka złocista, nie odpadająca od mięsa- smak jak u babci. Obsługa bardzo miła i sprawia że ten lokal jest idealny dla rodzinki która chce bardzo dobrze i tanio zjeść. Cena to 17 zł za gigantycznego schabowego i szczerze to dobrać surówkę i wystarczy nawet dla największego łakomczucha. Bardzo polecam!"
- Durszlak Obiady Domowe
- Adres: Tarasa Szewczenki, 10-274 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Takich porcji i takiego smaku W TAKIEJ CENIE nie ma nigdzie, przysięgam wam. Przychodzimy tu regularnie, właścicielka z ogromnym sercem i ciepłem, które bije z kilometra. Dzisiejszy dorsz przeszedł samego siebie, porcja ogromna a smak cudowny. Pyzy z pieczarkami cudowne. Za dwa dania zapłaciliśmy 54 zł. Jest to niemożliwe w dzisiejszych czasach. Dziękujemy pięknie za te pyszności."
- Restauracja Dziupla
- Adres: Stare Miasto 9/10, 10-026 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Fajne miejsce ze smacznym tradycyjnym jedzeniem, bardzo duże porcje, przystępne ceny. W menu zestawy obiadowe. Duży ruch, w lokalu jest dość mało miejsc więc przy płaceniu, które odbywa się przy ladzie robi się spory tłok."
- Stołówka Warmińska
- Adres: Seweryna Pieniężnego 18, 10-006 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym barem mlecznym. Za 25 zł dostałem zupę oraz danie główne, a do tego za 4 zł kompot, świetna cena jak i jakość, którą oferują. Jedzenie było mega dobre, świeże oraz solidne porcje. Klimat przyjemny, a obsługa szybka i sympatyczna. Zdecydowanie miejsce, do którego chętnie wrócę jeśli przytrafi mi się znów po drodze te miasto."