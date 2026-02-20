Handel ludźmi pod przykrywką żebractwa. 51-letni Mołdawianin zatrzymany

Handel ludźmi, Mołdawianin zatrzymany

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, zatrzymali 9 lutego w Warszawie 51-letniego obywatela Mołdawii podejrzanego o handel ludźmi i wykorzystywanie osoby niepełnosprawnej do żebractwa.Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna przez około pięć lat organizował proceder polegający na zmuszaniu niepełnosprawnego ruchowo obywatela Rosji do żebrania w miejscach publicznych. Ofiara była regularnie umieszczana w pobliżu sklepów wielkopowierzchniowych, gdzie zbierała pieniądze, które następnie były odbierane przez sprawcę.Podejrzany działał na terenie wielu miast, głównie w północno-wschodniej Polsce, m.in. w Ełku, Kętrzynie, Gołdapi, Olecku, Reszlu, Bartoszycach, Mrągowie i Węgorzewie, a także w Radomiu. Śledczy ustalili, że kontrolował każdy aspekt życia pokrzywdzonego, pozbawiając go możliwości decydowania o sobie i wykorzystując jego bezradność do osiągania korzyści finansowych.Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 8 tysięcy złotych w gotówce, telefony komórkowe oraz opakowania po kartach SIM, które mogły służyć do utrudniania identyfikacji działalności przestępczej.Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty handlu ludźmi. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres jednego miesiąca. Za zarzucane czyny grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają, że liczba pokrzywdzonych może być większa.

POSŁUCHAJ: Mirosława Aleksandrowicz Rzecznik Prasowy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej