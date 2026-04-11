Czołowe zderzenie na DK16! Wyprzedzanie na zakazie skończyło się dramatem

Zderzenie czołowe na DK16 w Klusach. Trzy osoby ranne

Dramatyczne sceny rozegrały się 11 kwietnia na terenie miejscowości Klusy w województwie warmińsko-mazurskim. Na ruchliwym odcinku drogi krajowej nr 16 doszło doczołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że siedząca za kierownicą opla kobieta zignorowała przepisy drogowe i postanowiła wyprzedzać inne auto w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz takiego manewru. Ta fatalna decyzja doprowadziła do uderzenia w jadącą z naprzeciwka mazdę. Oprócz winowajczyni, obrażenia odniósł pasażer opla oraz kierowca drugiego pojazdu. Na profilu facebookowym policjantów z Pisza udostępniono zdjęcia zniszczonych pojazdów i przekazano wstępne ustalenia funkcjonariuszy z miejsca tragedii.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Oplem najprawdopodobniej wyprzedzała w miejscu niedozwolonym. Zderzyła się czołowo z jadącą z przeciwka Mazdą. W zdarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby. To kierująca Oplem i pasażer oraz kierowca Mazdy. Osoby te trafiły do szpitala"

Całkowita blokada drogi krajowej nr 16. Policjanci zorganizowali objazdy

Do szpitali przewieziono kierowcę mazdy i kobietę prowadzącą opla. W akcję ratunkową zaangażowano zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego i patrole policyjne. Wypadek spowodował całkowite wstrzymanie ruchu na tym odcinku drogi krajowej nr 16. Policjanci wytyczyli zastępcze trasy, kierując kierowców przez pobliskie miejscowości, takie jak Orzysz, Rostki Skomackie, Ogródek, Ełk.