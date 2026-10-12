Cudzoziemcy na Warmii i Mazurach. Ponad połowa nielegalnie pracujących to Kolumbijczycy

Prawie 600 cudzoziemców pracowało nielegalnie

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzali, czy cudzoziemcy zatrudnieni w regionie pracują zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od stycznia do końca września 2026 roku kontrolą objęto ponad 2200 osób. W przypadku prawie 600 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zatrudnienia. Ujawnione naruszenia obejmowały między innymi pracę bez wymaganego zezwolenia, wykonywanie obowiązków na warunkach innych niż określone w dokumentach, a także zatrudnianie cudzoziemców bez podpisanych umów.

Kolumbijczycy na pierwszym miejscu

Wśród cudzoziemców, którzy pracowali niezgodnie z przepisami, najliczniejszą grupę stanowili obywatele Kolumbii. Ich udział wyniósł 54 proc. Kolejne miejsca zajęli obywatele Indii – 10 proc. oraz Indonezji i Uzbekistanu – po 5 proc. W zestawieniu znaleźli się również obywatele Nepalu i Gruzji – po 4 proc., a także Gwatemali – 3 proc.

Budownictwo i agencje pracy pod lupą

Straż Graniczna najwięcej nieprawidłowości wykryła w dwóch obszarach: budownictwie oraz pośrednictwie pracy. Każdy z nich odpowiadał za 24 proc. ujawnionych przypadków. Na trzecim miejscu znalazła się branża produkcyjna, z udziałem wynoszącym 18 proc. Kontrole wykazały, że część przedsiębiorców nie dopełniała formalności związanych z zatrudnianiem pracowników z zagranicy. Chodziło zarówno o brak wymaganych zezwoleń, jak i o nieprzestrzeganie warunków określonych w dokumentach.

Gdzie wykryto najwięcej nieprawidłowości?

Największy udział stwierdzonych uchybień odnotowano w powiecie ostródzkim – 15 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się powiaty: kętrzyński – 13 proc., gołdapski – 12 proc., olsztyński – 11 proc. oraz ełcki – 10 proc. W powiecie lidzbarskim odsetek wyniósł 7 proc. Z kolei w powiatach giżyckim, iławskim, oleckim i mrągowskim było to po 5 proc.

Ponad 240 tys. zł grzywien dla przedsiębiorców

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców wiąże się z konsekwencjami dla pracodawców. Jak wynika z danych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, sądy w regionie wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny o łącznej wartości ponad 240 tys. zł. Dane z dziewięciu miesięcy pokazują, że kontrole legalności zatrudnienia pozostają istotnym elementem działań Straży Granicznej na Warmii i Mazurach.

POSŁUCHAJ: mówi Mirosława Aleksandrowicz, Rzecznik warmińsko-mazurskiego Oddziału Straży Granicznej