Belfer UWM z wyjątkowym głosem. Łukasz Reks gościem Eski [PODCAST]

Głos sceny i sali wykładowej. Rozmowa z Łukaszem Reksem

Jak wygląda życie między sceną a uczelnią? Czy da się pogodzić artystyczną pasję z pracą naukową? O tym na antenie Eski opowiedział Łukasz Reks – wokalista i nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wykładowca doceniony w Plebiscycie Belfer 2025, a także finalista telewizyjnego talent show "The Voice of Poland".

Nasz rozmówca funkcjonuje na styku dwóch światów – muzyki i edukacji. Z jednej strony scena, emocje i kontakt z publicznością, z drugiej – praca ze studentami, rozwijanie ich talentów i przekazywanie wiedzy o sztuce wokalnej. To połączenie sprawia, że jego perspektywa na muzykę jest wyjątkowa – łączy doświadczenie praktyka z refleksją pedagoga. W rozmowie poruszymy m.in. temat muzycznej pasji, wyzwań stojących przed młodymi artystami oraz oferty edukacji artystycznej na największej uczelni wyższej w regionie. To będzie rozmowa nie tylko o muzyce, ale też o pasji, konsekwencji i poszukiwaniu własnej drogi.

Łukasz Reks – wokalista, kompozytor i autor tekstów. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Conservatorium van Amsterdam (Erasmus+, wokalistyka jazzowa).Wydał dwie płyty: „EP” (2019) i „Album_Obrazy” (2024). Współpracował m.in. z Adamem Bałdychem („Mozaika”) oraz przy płycie „Na inny czas”. Występował z czołowymi orkiestrami i filharmoniami w Polsce, a także z Teatrem Muzycznym w Gdyni.Solista koncertu „The Best of Tina”, z którym koncertował na największych scenach w kraju. Autor projektów własnych prezentowanych m.in. w Radiu Gdańsk i renomowanych klubach jazzowych.Laureat I miejsca Blue Note Poznań Competition oraz nagrody „Klucz do Kariery” im. Marka Karewicza.

