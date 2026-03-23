Balony spadły na Warmii i Mazurach. Policja ujawnia zawartość paczek

Akcja policji pod Ostródą. Przemytnicy użyli balonów do transportu papierosów

Balony wykorzystywane przez przemytników ponownie pojawiły się w Polsce. Spacerowicze zauważyli lądujące balony w lesie i zaalarmowali funkcjonariuszy z Ostródy oraz Bartoszyc. Do balonów przymocowano kartony wypełnione papierosami bez polskich znaków akcyzowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi już prokuratura przy współpracy ze Strażą Graniczną. Pierwsze tego typu znalezisko miało miejsce w niedzielę 22 marca na terenie gminy Miłomłyn, gdzie w okolicach południa do dyżurnego ostródzkiej komendy wpłynęło zawiadomienie o nietypowym obiekcie. Policjanci szybko wykluczyli zagrożenie wybuchem. Po otwarciu zabezpieczonej paczki doliczyli się blisko dziewięciu tysięcy paczek nielegalnych papierosów. Wewnątrz ukryto również specjalny nadajnik ułatwiający zlokalizowanie zrzutu. Zgromadzone dowody wskazują, że kontrabanda przybyła do nas zza wschodniej granicy.

Znalezisko w okolicach Łabędnika. Służby ostrzegają przed dotykaniem nieznanych paczek

Zaledwie kilkanaście godzin później scenariusz powtórzył się w powiecie bartoszyckim. W poniedziałkowy poranek mieszkanka regionu podróżująca do swojego miejsca zatrudnienia dostrzegła kolejny balon, który tym razem utknął w przydrożnym rowie nieopodal miejscowości Łabędnik. Kobieta zawiadomiła policjantów, a oni przejęli nielegalny towar. Organizatorom balonowego procederu grożą nie tylko dotkliwe kary finansowe i pozbawienie wolności za przestępstwa karno-skarbowe, ale nawet konsekwencje z tytułu naruszenia przepisów prawa lotniczego. Przy okazji tych wydarzeń przedstawiciele komendy apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności. W razie natrafienia na podobne obiekty należypowstrzymać się od ich samodzielnego sprawdzania i natychmiast wybrać numer alarmowy 112.