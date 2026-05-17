Tragedia w województwie warmińsko-mazurskim! Nad jeziorem zginął 13-letni chłopiec

Śmierć 13-latka w gminie Barciany. Służby zatrzymały czterech mężczyzn

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę wieczorem, 16 maja, nad jeziorem w gminie Barciany na Warmii i Mazurach. W trakcie awantury śmierć poniósł 13-letni chłopiec. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.

Jak podaje RMF FM, służby zostały wezwane do bójki. Według wstępnych ustaleń podczas awantury nastolatek miał doznać silnego uderzenia w głowę. Mimo podjętych działań ratunkowych chłopca nie udało się uratować.

Zatrzymania na Warmii i Mazurach. Śledczy z Kętrzyna wyjaśniają okoliczności zgonu nastolatka

Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tragicznym zdarzeniem. Podejrzani mają od 30 do 43 lat. Trzech z nich w chwili zatrzymania było trzeźwych, natomiast najmłodszy z zatrzymanych — 30-latek — miał w organizmie blisko promil alkoholu.

Policja zaznacza, że rola zatrzymanych w całym zajściu jest obecnie szczegółowo analizowana. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie.

Na niedzielę, 17 maja, zaplanowano sekcję zwłok 13-latka. Badanie ma pomóc śledczym w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci chłopca oraz wyjaśnieniu przebiegu dramatycznych wydarzeń nad jeziorem.

