72-latek ciągnął psa za motorowerem w Grabowie. Tłumaczenie sprawcy mrozi krew w żyłach

W niewielkiej miejscowości Grabowo zlokalizowanej w powiecie mrągowskim doszło do niezwykle brutalnego incydentu. Zgodnie z relacjami, 72-letni Mieczysław K. przywiązał czworonoga do swojego jednośladu, a następnie wlókł go po jezdni. Niestety, bestialsko potraktowane zwierzę poniosło śmierć. Funkcjonariusze ostatecznie zlokalizowali zakopane pod kamieniami truchło, podczas gdy zszokowani mieszkańcy wciąż nie potrafią uwierzyć w skalę tego okrucieństwa. Do tych drastycznych scen doszło w poniedziałkowe popołudnie, 23 marca 2026 roku. Mrągowska komenda otrzymała wówczas zawiadomienie o mężczyźnie znęcającym się nad psem przy użyciu motoroweru. Kluczowym dowodem w prowadzonym postępowaniu okazało się krótkie nagranie wideo, które natychmiast przekazano w ręce lokalnych stróżów prawa.

Zaraz po otrzymaniu niepokojącego sygnału, patrole ruszyły we wskazane miejsce, napotykając po drodze kolejnego naocznego świadka tej makabry. Zebrane na gorąco relacje oraz zabezpieczony materiał filmowy pozwoliły mundurowym na błyskawiczne wytypowanie personaliów i miejsca zamieszkania 72-latka. Pod wskazanym adresem policjanci zastali nie tylko samego podejrzanego, ale również wykorzystany w przestępstwie pojazd. Chwilę później, w odległości około 200 metrów od budynków mieszkalnych, na terenie dawnego wyrobiska żwiru, natrafiono na przysypane gruzem zwłoki psa. Ciało zostało natychmiast zabezpieczone do specjalistycznych oględzin, a funkcjonariusze wspierani przez prokuraturę intensywnie pracują nad szczegółowym odtworzeniem ostatnich chwil życia czworonoga.

W toku dotychczasowych czynności śledczy ustalili, że oskarżony mężczyzna sprawował opiekę nad psem od blisko dwóch lat. Sytuacja uległa zmianie, gdy pies zaczął rzekomo wykazywać zachowania agresywne w stosunku do inwentarza przebywającego na terenie gospodarstwa. Zirytowany 72-latek podjął próbę oddania go znajomej, jednak ta stanowczo odmówiła i zażądała zabrania zwierzęcia. Finał tej przejażdżki motorowerem okazał się tragiczny. Mieszkańcy tej cichej okolicy pozostają głęboko wstrząśnięci brutalnością swojego sąsiada.

Śmierć psa w Grabowie. Mieszkańcy oceniają zachowanie Mieczysława K.

Niedługo po zatrzymaniu przez organy ścigania, 72-letni sprawca został poddany szczegółowemu przesłuchaniu. Seniorowi postawiono oficjalny zarzut znęcania się nad czworonogiem ze szczególnym okrucieństwem, do czego ostatecznie sam się przyznał przed prokuratorem. Po złożeniu niezbędnych wyjaśnień mężczyzna opuścił areszt, jednak nałożono na niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru oraz zakazano mu opuszczania granic kraju. Równolegle, lokalna społeczność Grabowa wciąż nie potrafi poradzić sobie z ogromnym szokiem. Miejscowi unikają dłuższego komentowania sprawy, podkreślając hermetyczny charakter ich niewielkiej wioski. Jak wyznała w rozmowie z naszym reporterem jedna z zszokowanych sąsiadek:

– Człowiek nie może pojąć, jak mogło dojść do czegoś takiego. To straszne, cała wieś o tym mówi. Mietek wydawał się normalnym, empatycznym człowiekiem, ale jak widać, pozory mogą mylić –

Głos w tej bulwersującej sprawie postanowił zabrać również inny rolnik mieszkający w pobliżu, który nie krył swojego potężnego oburzenia zaistniałą sytuacją. W swojej relacji zaznaczył:

– Wszyscy jesteśmy poruszeni. Takiego okrucieństwa nikt się tutaj nie spodziewał. To zostanie ludziom w głowach na długo. Tego nie da się po prostu zapomnieć –

Obecnie organy prokuratorskie dokładnie analizują wersję zdarzeń, którą podczas składania zeznań zaprezentował oskarżony. Z naszych dziennikarskich ustaleń wynika, że senior próbował się bronić, argumentując, iż w momencie ciągnięcia za pojazdem czworonóg był już martwy. Sprawę krótko skomentował Daniel Brodowski pełniący funkcję rzecznika Prokuratury Okręgowej w Olsztynie:

– Na tym etapie nie będę niczego komentował, bo sprawa jest na wczesnym etapie, a wyjaśnienia podejrzanego są weryfikowane –

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa karnego, za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem 72-letniemu Mieczysławowi K. grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do pięciu lat.